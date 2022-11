L’action des prix Ethereum s’effondre au cours du week-end alors que lundi commence agité | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum au cours du week-end voit les traders prendre l’argent et courir vers les collines.

Le prix des ETH a vu les commerçants percevoir le nombre d’emplois aux États-Unis comme un élément positif.

La Fed s’en tient à son mantra de hausse supplémentaire jusqu’à ce que l’inflation redescende.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) a augmenté de plus de 7% vendredi après les chiffres de l’emploi aux États-Unis. Les traders ont perçu le chiffre comme positif, car il pourrait indiquer que la Fed ralentit son déchaînement meurtrier de hausse féroce. Au lieu de cela, le penny a chuté au cours du week-end, les traders réclamant leurs gains alors qu’ils réalisaient que la Fed ne s’arrêterait pas tout de suite et ira de l’avant, dépassant l’objectif initial du marché pour le taux terminal.

Le prix des ETH voit les marchés se réévaluer après la semaine dernière

L’action sur les prix d’Ethereum subit un remaniement et un rééquilibrage après que les marchés ont finalement obtenu plus d’informations de la part de la Fed mercredi. Les marchés réagissent aux petits mouvements des chiffres économiques qui indiquent un possible ralentissement de la hausse de la Fed. Il y a de la place pour un certain assouplissement, et les marchés utilisent cette fenêtre pour s’éloigner des creux de l’année, mais cela n’indique pas un changement substantiel du risque extrême global sur les marchés.

Le prix des ETH a vu les commerçants enregistrer rapidement des gains au cours du week-end et a déjà effacé la plupart des gains de vendredi après les chiffres de l’emploi aux États-Unis. Attendez-vous à voir une autre jambe inférieure à 1 500 $ alors que les contrats à terme sur actions en Europe et aux États-Unis indiquent davantage de pertes. Techniquement, cela aurait du sens après avoir vu le premier rejet contre la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours.

Graphique journalier ETH/USD

Ce matin, les actions chinoises ont fait une énorme reprise après avoir été en baisse pendant la journée. Vers la clôture, l’indice Hang Seng a flirté avec des gains quotidiens de 3 %. Si ce revirement se répercutait sur les marchés boursiers européens et américains, attendez-vous à voir l’action des prix des ETH flirter rapidement avec le SMA de 200 jours à près de 1 638 $.