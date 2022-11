Prix ​​Solana : L’assurance du co-fondateur à la conférence Breakpoint aidera-t-elle SOL ? | Cryptomonnaie

Le co-fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a abordé les pannes et les problèmes de fiabilité de la blockchain de Solana lors de la conférence annuelle Breakpoint 2022.

Yakovenko soutient que les mises à jour récentes aideront Solana à résoudre ses problèmes de fiabilité.

Les analystes affirment que le prix de Solana est sous pression et que l’altcoin pourrait poursuivre sa spirale descendante, atteignant le niveau de 30,5 $.

La blockchain de Solana a été frappée par de multiples pannes tout au long de l’année. Anatoly Yakovenko, co-fondateur de Solana a abordé ce problème lors de la conférence annuelle Breakpoint 2022 et a assuré aux utilisateurs que de nouvelles mises à jour répondraient à leurs préoccupations. Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait chuter sous une nouvelle pression de vente.

Lisez aussi: Shiba Inu pourrait battre Dogecoin avec une pompe massive dans un monde de chiens mangeurs de chiens

Le co-fondateur de Solana s’attaque aux problèmes liés aux pannes des utilisateurs SOL

Anatoly Yakovenko, co-fondateur de Solana, a abordé les problèmes de pannes répétitives sur la blockchain SOL. Depuis le début de 2022, il y a eu plus de dix pannes sur le réseau SOL. Cela a affecté les performances de la blockchain Solana. Yakovenko a assuré aux utilisateurs de SOL que de nouvelles mises à jour sont en préparation pour résoudre ces problèmes.

Les rapports d’état de Solana ont enregistré toutes les pannes partielles et complètes. La plus notable a eu lieu la deuxième semaine de janvier 2022. La panne la plus récente, le 1er octobre, a duré plus de six heures.

Lors de la conférence Breakpoint 2022 à Lisbonne, au Portugal, le 5 novembre, Yakovenko a discuté du passé et de l’avenir de la blockchain. Le co-fondateur de Solana a admis que le réseau a rencontré des difficultés tout au long de 2022 :

Nous avons eu beaucoup de défis au cours de la dernière année, je dirais que toute l’année dernière a été consacrée à la fiabilité.

Les analystes conservent une perspective baissière sur Solana

Crispus Nyaga, un analyste crypto, a évalué le graphique des prix Solana et a noté une forte tendance baissière. Le prix de Solana a chuté en dessous de deux niveaux de prix clés : 35,45 $ et 34,37 $.

Tableau des prix SOLUSD

Le prix de Solana est tombé en dessous de la moyenne mobile simple à 50 jours en même temps que l’indice de force relative est tombé en dessous de la neutralité. Ces indicateurs impliquent une poursuite de la tendance baissière de Solana.

Nyaga note que les prises de bénéfices des acheteurs du week-end et la baisse globale du marché de la cryptomonnaie ont contribué au sentiment baissier des détenteurs de Solana.