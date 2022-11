Les taux de financement ont atteint un sommet de 6 mois avant l’IPC – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin commence la deuxième semaine de novembre en luttant contre un FUD familier – comment réagira l’action des prix BTC ?

La plus grande crypto-monnaie a réussi une clôture hebdomadaire juste en dessous de 21 000 $ le 6 novembre – un sommet impressionnant sur plusieurs semaines – mais reste fixée dans une fourchette de négociation collante.

Malgré des sommets de près de 21 500 $ au cours de la semaine dernière, il n’y a pas encore de catalyseur capable de briser le statu quo du marché, mais la semaine à venir a autant de chances que quiconque de le faire.

Le 10 novembre, les données clés sur l’inflation aux États-Unis pour octobre seront publiées, tandis que les demandes d’assurance-chômage et les multiples discours des responsables de la Réserve fédérale pourraient également avoir un impact sur la volatilité des actifs à risque.

Une tournure inattendue de l’intérieur du domaine de la cryptomonnaie se présente sous la forme d’une agitation impliquant l’échange FTX, Alameda Research et Binance.

Les inquiétudes concernant la liquidité se sont intensifiées alors que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, révèle un plan pour vendre toute la réserve de jeton propriétaire de FTX sur sa plateforme,

Bitcoin a réagi en ligne avec le sentiment du marché du jour au lendemain, mais à l’avenir, la débâcle prouvera-t-elle plus que le crypto FUD classique ?

Cointelegraph examine certains des principaux facteurs susceptibles d’influencer l’action des prix BTC dans les prochains jours.

Les inquiétudes de FTX perturbent la clôture hebdomadaire

Tout en tombant dans la clôture hebdomadaire, le BTC/USD a quand même réussi à afficher sa clôture hebdomadaire la plus élevée depuis la mi-septembre.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que la semaine précédant le 6 novembre est plafonnée à 20 900 $ sur Bitstamp.

Graphique bougie BTCUSD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

Avec cela, Bitcoin défend sa gamme de négociation et évite toute rupture notable de son paradigme actuel – oscillant entre 19 000 $ et 22 800 $ depuis août.

Tout en se rapprochant du haut de gamme, les nouvelles FTX impliquant Binance ont semblé considérablement atténuer l’ambiance, coûtant finalement à Bitcoin la barre des 21 000 $.

« Dans le cadre de la sortie de Binance des actions FTX l’année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards de dollars américains équivalents en espèces (BUSD et FTT) », a écrit le PDG de Binance, Changpeng Zhao (également connu sous le nom de « CZ ») dans un fil Twitter.

En raison de récentes révélations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos livres.

Zhao a ajouté que se départir de ses avoirs FTX prendrait à Binance « quelques mois », reconnaissant que les marchés pourraient être impactés tout au long.

Dans son propre fil, Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, a quant à lui fait référence à ce qu’il a appelé des « rumeurs infondées » concernant des problèmes de liquidité.

« Nous sommes reconnaissants à ceux qui restent ; et quand cela se terminera, nous accueillerons tous les autres », a-t-il écrit dans un message optimiste aux abonnés du jour au lendemain.

La réaction du marché a jusqu’à présent été moins positive ; un regard sur les dix principales crypto-monnaies par capitalisation boursière montre des pertes sur 24 heures sur certains jetons approchant les 10 % au moment de la rédaction.

Pour les traders de Bitcoin, il est temps de profiter du retracement dans une semaine qui, selon eux, devrait se traduire par une nouvelle hausse.

“Perdu le support des délais inférieurs. Joli petit recul. Il cherchera à re-long quand il trouvera son prochain support », a écrit le compte de trading populaire IncomeSharks dans une mise à jour.

Un article séparé axé sur les gains potentiels de cross-crypto.

« La capitalisation boursière totale est superbe au quotidien. Haussier ou baissier, je pense qu’il y a encore suffisamment de gens assis sur de l’argent pour pousser jusqu’à 1,5 billion », lit-on.

Graphique à bougies sur 1 jour de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie. Source : TradingView

Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société de négoce Eight, a également déclaré qu’il chercherait « acheter les opportunités de baisse » à travers la crypto à court terme.

Une contre-perspective classique est venue de son collègue commerçant Il Capo de Crypto, qui a fait valoir que 21 500 $ marqueraient le point culminant d’une tendance à la baisse qui devrait se poursuivre.

« Voir des baleines vouloir remplir les demandes à 21 500. Une pompe à arnaque très rapide à ce niveau serait la fin parfaite de la fête. ETH aux années 1700 », a déclaré une partie d’un tweet.

Focus sur l’IPC et les examens de mi-mandat aux États-Unis

La Réserve fédérale a dominé la dernière semaine d’octobre en ce qui concerne les performances des crypto-actifs grâce à sa décision d’augmenter les taux d’intérêt de 0,75% supplémentaires.

Au fur et à mesure de sa mise en œuvre, les marchés surveilleront un autre chiffre clé cette semaine – les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour octobre.

Les estimations placent l’inflation en glissement annuel à 7,9 %, selon les économistes interrogés par Bloomberg, en baisse de 0,3 % par rapport à septembre.

Toute lecture de l’IPC plus faible que prévu pourrait être une aubaine pour la crypto et les actifs à risque, car elle augmente théoriquement les chances que la Fed annule plus tôt les hausses de taux.

Avant l’IPC et les demandes d’assurance-chômage, cependant, il y a la question des élections américaines de mi-mandat à traiter – une source potentielle de volatilité en soi.

« Personnellement, je ne suis pas encore pressé de commencer à acheter », a déclaré à ses abonnés la personnalité bien connue des médias sociaux @CryptoGodJohn.

Drame CZ vs SBF, élections de mi-mandat mardi, CPI jeudi. Ce sera la plus grande semaine de cryptomonnaie qui donnera le ton pour la fin de l’année.

L’annonce de la hausse des taux était en quelque sorte un faux ton, ayant déclenché une volatilité qui s’est annulée en quelques jours.

Le commentateur Capital Hungry a quant à lui mis en garde contre l’impact d’une inflation plus forte de l’IPC :

Si l’IPC américain cette semaine est toujours élevé, nous allons voir la hausse de l’or s’inverser, la force du dollar revenir et les actions revenir en jeu.

L’indice du dollar américain (DXY) rattrapait le terrain perdu au moment de la rédaction, après avoir connu une baisse quotidienne spectaculaire de 2 % le 4 novembre.

Indice du dollar américain (DXY) Graphique en bougies d’un jour. Source : TradingView

Les taux de financement s’envolent

Dans un signal d’avertissement pour les haussiers – et en particulier les achats tardifs – les taux de financement de Bitcoin augmentent sur les bourses de produits dérivés.

Comme l’a noté Maartunn, un contributeur de la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, les taux de financement sont désormais à leur plus haut niveau en six mois.

Les taux de financement sont un mécanisme utilisé dans les contrats perpétuels pour maintenir leur prix proche du prix au comptant du Bitcoin.

Des taux de financement très positifs suggèrent que le marché s’attend à ce que le BTC/USD augmente et que les traders paient pour le privilège d’être de plus en plus longs sur le BTC.

L’effet peut être préjudiciable, car une baisse des prix finit par liquider un grand nombre de positions trop haussières.

« Et en ce moment, les taux de financement sont très élevés. Les commerçants parient sur des prix plus élevés et sont prêts à payer des intérêts importants », a expliqué Maartunn aux côtés des données CryptoQuant.

Cela n’a pas besoin d’être baissier en soi, mais lorsque le prix commence à se déplacer contre eux, ils pourraient être forcés de sortir de leur position ou celle-ci sera liquidée.

Tableau annoté des taux de financement Bitcoin. Source : Maartunn/Twitter

Comme Cointelegraph l’a rapporté, le mois dernier a vu des liquidations record pour 2022 alors que Bitcoin a atteint 21 000 $.

Maartunn a ajouté que le financement était « quelque chose à surveiller dans les prochains jours ».

Les mineurs manquent le réajustement de la difficulté

Les fondamentaux du réseau Bitcoin restent dans un état intéressant, sinon totalement haussier.

Les dernières données de la ressource de surveillance en chaîne BTC.com confirment que la difficulté du réseau a diminué de 0,2 % le 7 novembre, soit bien moins que prévu.

Aperçu des principes fondamentaux du réseau Bitcoin (capture d’écran). Source : BTC.com

Le résultat a des implications pour les mineurs, qui ont vu leurs bénéfices diminuer alors même que le taux de hachage atteint de nouveaux sommets historiques.

Une diminution majeure de la difficulté aurait contribué à uniformiser les règles du jeu pour certains, et son absence maintient la pression sur certains joueurs.

Même les plus grands mineurs publics de Bitcoin « sous-performent fortement le BTC » dans l’environnement actuel, a révélé Sam Rule, analyste de marché chez UTXO Management, la semaine dernière.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, la combinaison d’un taux de hachage élevé et d’une faible rentabilité des mineurs est néanmoins une cause potentielle pour classer Bitcoin comme sous-évalué.

Le Bitcoin Yardstick continue de progresser dans sa zone « bon marché » ce mois-ci, après avoir connu de rares creux.

Graphique de mesure Bitcoin. Source : Glassnode

La jauge de confiance atteint son plus haut niveau depuis trois mois

Tout n’est peut-être pas catastrophique pour le sentiment du marché de la cryptomonnaie.

Selon le Crypto Fear & Greed Index, les pieds froids sont secoués dans la course de Bitcoin à son plus haut niveau depuis septembre.

Fear & Greed, qui mesure le sentiment avec un score normalisé de 0 à 100 à l’aide d’un panier de facteurs et propose diverses étiquettes – cupidité extrême, cupidité, neutre, peur et peur extrême – pour les catégoriser, a atteint son plus haut depuis la mi-août au fin de semaine.

À 40/100, l’optimisme s’est avéré insoutenable grâce au retracement du marché dans la nouvelle semaine, et au 7 novembre, 33/100 est en place – fermement dans la fourchette « peur ».

Indice Crypto Fear & Greed (capture d’écran). Source : Alternative.me