La timide tendance haussière du Bitcoin | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a ajouté 1,5% au cours des sept derniers jours, se négociant à 20,7 000 $ au moment de la rédaction. Bitcoin a montré une dynamique haussière impressionnante vendredi, qui s’est essoufflée samedi matin près de 21,4 000 $.

Il y a un peu pour tout le monde dans ce mouvement. Les traders enregistrent de nouveaux hauts et bas locaux plus élevés. D’un autre côté, les baissiers voient que la reprise du Bitcoin ne se renforce en aucun cas, et le taux reste bien en dessous de la moyenne sur 200 semaines.

Ethereum a ajouté 0,9% au cours de la semaine à 1610 $. Les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 3,1 % (Cardano) à 11,9 % (BNB). La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 2,8 % pour la semaine, à 1,05 billion de dollars, mais lundi, elle avait reculé de 1,9 % à 1,03 $. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a augmenté de 6 points pour la semaine, à 40 et reste en mode « peur ».

Contexte de l’actualité

La plate-forme décentralisée de suivi des applications DappRadar a signalé que le nombre de portefeuilles de crypto-monnaie actifs avait augmenté de 7 % en octobre par rapport au mois précédent, ce qui pourrait indiquer la fin de l’hiver crypto.

Selon ForkLog, le volume des transactions sur les principaux échanges de crypto-monnaie a chuté de 25 % en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2020. Les revenus totaux des mineurs de Bitcoin en octobre ont augmenté de 7 % par rapport au mois précédent. La part des mineurs publics dans le hashtag BTC a atteint 25 %.

Le Parlement européen a reporté à février de l’année prochaine un vote final sur le projet de loi de régulation de la crypto-monnaie MiCA. Le document volumineux et techniquement complexe doit être traduit dans 24 langues officielles.

Goldman Sachs s’associe à Coin Metrics et MSCI pour introduire un outil appelé Datonomy qui permet aux investisseurs de suivre les mouvements du marché des crypto-monnaies et d’analyser rapidement l’écosystème des actifs numériques.