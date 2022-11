Meta aurait prévu des « licenciements à grande échelle », mais qu’en est-il de sa division métaverse ? | Cryptomonnaie

Fin septembre, Meta comptait plus de 87 000 employés, dont une grande partie travaillerait dans la division Reality Labs.

Le géant des médias sociaux et de la technologie Meta se préparerait à des « licenciements à grande échelle » cette semaine dans un contexte de hausse des coûts et d’un récent effondrement du cours de son action.

Selon le rapport du Wall Street Journal (WSJ) du 6 novembre citant des personnes proches du dossier, les licenciements prévus pourraient avoir un impact sur des milliers d’employés dans un large éventail de divisions parmi les 87 000 employés de Meta.

On ne sait pas actuellement si la division Reality Labs de l’entreprise, qui a enregistré une perte de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre, verrait des réductions de personnel.

La semaine dernière, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société concentrerait ses investissements sur « un petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires », y compris son moteur de découverte d’intelligence artificielle (IA) et ses plateformes de publicité et de messagerie commerciale en plus du Metaverse. , indiquant :

Cela indique donc que certaines équipes se développeront de manière significative, mais la plupart des autres équipes resteront stables ou se rétréciront au cours de la prochaine année. […] Dans l’ensemble, nous prévoyons de terminer 2023 avec à peu près la même taille, ou même une organisation légèrement plus petite qu’aujourd’hui.

Lors de l’appel aux résultats, l’entrepreneur milliardaire a semblé doubler les investissements de l’entreprise dans ces domaines, affirmant qu’il pensait qu’ils étaient « sur la bonne voie avec ces investissements » et qu’ils devraient « continuer à investir massivement dans ces domaines ».

Le rapport intervient une semaine seulement après que Meta a publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont manqué les attentes en matière de revenus et ont vu une augmentation de ses coûts d’exploitation. Le cours de son action a également pris un coup, avec des actions de Meta actuellement au prix de 90,79 $ – en baisse de 7,56 % au cours des cinq derniers jours et de 73,19 % en glissement annuel, selon Yahoo Finance.

La société semble toujours embaucher activement dans sa division métavers malgré tout, avec sa liste d’offres d’emploi révélant que 38 de ses 413 annonces sont liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle.

Cointelegraph a contacté Meta pour obtenir des éclaircissements et s’il y aurait des changements dans sa division métaverse, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.