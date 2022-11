Prédiction de la hausse des prix XRP à 1 $ alors que l’industrie de la cryptomonnaie soutient la victoire de Ripple contre la SEC | Cryptomonnaie

Le prix XRP se prépare pour un autre bond à 1,00 $, mais d’abord, les acheteurs doivent récupérer sa position au-dessus de 0,50 $.

L’industrie de la cryptomonnaie apporte son support à Ripple alors qu’elle se rapproche d’une victoire contre la SEC.

Les traders peuvent capitaliser sur des positions courtes à court terme si XRP ne parvient pas à casser et à se maintenir au-dessus de 0,50 $.

Le prix du XRP est en baisse de 1,7 % sur la journée au milieu d’un retracement du week-end à l’échelle du marché. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont rouges après avoir atteint des sommets hebdomadaires à 21 446 $ et 1 584 $. Bien que le prix du XRP ait augmenté, il a atteint un hic à 0,50 $, laissant ses sommets d’octobre à 0,54 $ non testés.

Les passionnés de crypto et les analystes pensent que ce n’est pas la fin de la hausse des prix XRP, surtout maintenant que Ripple se rapproche d’une victoire contre la Securities and Exchange Commission (SEC).

Quelles sont les chances d’une victoire de Ripple contre la SEC devant les tribunaux ?

Le monde regarde alors que Ripple approche de la fin de sa bataille devant les tribunaux contre la SEC des États-Unis. Fait intéressant, la plupart des écosystèmes cryptomonnaies apportent leur support à la société blockchain.

Selon le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, diverses sociétés d’échange de crypto-monnaie, entreprises basées sur la crypto, développeurs et particuliers ont déposé des mémoires amici. Ces mémoires contiennent des informations perspicaces axées sur des questions concernant l’affaire. Néanmoins, le tribunal peut choisir les mémoires d’amici qu’il juge pertinents.

La plupart des mémoires déposés se concentrent sur la façon dont le régulateur a été injuste envers Ripple ainsi que sur les dommages qu’une décision favorisant la SEC pourrait affecter d’autres monnaies numériques.

« Pour ceux d’entre vous qui comptent, 12 (!) mémoires amici ont été soumis. C’est sans précédent (on me dit) que cela se produise à ce stade. Ils expliquent chacun – à leur manière – le préjudice irréparable que la SEC causera à toutes les facettes de l’économie cryptomonnaie américaine si elle parvient à ses fins », a expliqué Garlinghouse.

Pendant ce temps, les investisseurs et les autres acteurs du marché attendent un jugement sommaire qui pourrait être rendu le 15 novembre. Selon l’avocat Jeremy Hogan, les prochaines étapes du procès Ripple contre SEC ne se limiteront pas à savoir qui gagne ou perd. Le juge pourrait se prononcer sur certaines sections de l’affaire tandis que le reste poussé à procès.

Avec un prix XRP se négociant à 0,49 $ au moment de la rédaction, beaucoup s’attendent à une cassure à 1,00 $ avant la fin de 2022. Une victoire pour Ripple pourrait voir XRP remis en vente sur des bourses comme Coinbase, l’exposant davantage à un public plus large.

Évaluation du potentiel des perspectives haussières du prix XRP

Le prix XRP présente une perspective haussière vive malgré un retracement mineur à partir de 0,50 $. Il est assis au-dessus de l’indicateur de nuage Ichimoku, ce qui suggère que le chemin avec le moins de résistance est à la hausse.

Graphique XRP/USD sur quatre heures

De plus, le prix XRP détient avant tout les moyennes mobiles appliquées, y compris la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA) (en rouge), l’EMA à 100 jours (en bleu) et l’EMA à 200 jours (en violet).

Les traders doivent être prudents lorsqu’ils recherchent des positions longues à court terme sur le prix du XRP, surtout maintenant que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est sur le point de valider un signal de vente. Une clôture de quatre heures à un chandelier quotidien en dessous de 0,50 $ pourrait rendre les positions courtes rentables avec des objectifs de sortie potentiels à 0,47 $ et 0,46 $, respectivement.