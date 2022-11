Prix ​​​​Dogecoin: court-circuiter DOGE est-il rentable tandis que les adresses actives montent en flèche | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin revient après avoir subi une immense pression générale à 0,1600 $.

Cette pression aérienne croissante pourrait limiter le passage prévu de DOGE à 1,0000 $.

La pression positive derrière le rallye de Dogecoin sabotera probablement les appels à un retracement à 0,1000 $.

Le prix Dogecoin s’échange de mains à 0,1312 $ après avoir ralenti sa tendance haussière légèrement en dessous de 0,1600 $. La plus grande pièce de mème et maintenant la huitième plus grande crypto-monnaie affiche une capitalisation boursière de 17 milliards de dollars après avoir attiré 130 milliards de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures.

L’élan en déclin de DOGE survient au milieu d’un rallye de secours cryptomonnaie qui a vu le prix du Bitcoin s’échanger à 21 302 $ samedi. Si Dogecoin n’élimine pas la résistance à 0,1600 $, les investisseurs peuvent verrouiller les bénéfices comme l’a expliqué l’un de nos analystes et se concentrer sur d’autres actifs tendance comme BTC, ETH et BNB.

Quelle est la prochaine étape pour le prix Dogecoin ?

Il reste à déterminer si le prix Dogecoin a suffisamment de liquidités et d’élan pour briser la résistance obstinée à 0,1600 $. Cette surpression pourrait conduire DOGE à valider un modèle potentiel de double fond. Cependant, les vendeurs devront construire un dossier extrêmement baissier pour un tel mouvement.

Pour l’instant, le prix Dogecoin se négocie à 0,1304 $ et peut se maintenir au-dessus des zones de support plus élevées en raison du support qu’il reçoit des day traders. Selon l’indicateur On-Balance-Volume (OBV), de plus en plus de personnes soutiennent la montée potentiellement haussière de DOGE vers 1 000 $. Environ 17,76 milliards de dollars sont échangés en ce moment, la pression positive représentant la majeure partie du volume.

DOGEUSD graphique sur 3 jours

Un signal d’achat de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ajoute de l’optimisme aux perspectives haussières du prix Dogecoin. De plus, le mouvement ininterrompu vers le nord du MACD au-dessus de la ligne moyenne révèle que les acheteurs ont le dessus pour le moment.

Une clôture quotidienne au-dessus de l’obstacle critique à 0,1600 $ pourrait rapidement ouvrir la voie à DOGE pour entamer la phase suivante de son voyage vers 1,0000 $. L’inconvénient de Dogecoin semble s’accrocher à un support solide entre 1101 $ et 1141 $, comme le souligne IntoTheBlock dans le modèle en chaîne IOMAP. Environ 9 500 adresses ont acheté 9,25 milliards de DOGE dans cette gamme.

Modèle Dogecoin IOMAP

En raison de la pression d’achat massive entre 0,1101 $ et 0,1141 $, Dogecoin maintiendra probablement la tendance haussière intacte. Dans les retracements soudains à court terme, les baisses pourraient ne pas s’étendre au-delà de la même fourchette. Bien que les positions courtes puissent être rentables, les traders doivent faire preuve de prudence car les rebonds pourraient détruire leurs positions.

L’activité de réseau de Dogecoin est sur ses gardes depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter. L’intérêt des investisseurs pour DOGE a culminé, renforcé par l’allusion de Musk à l’intégration de Dogecoin dans Twitter. Pour cette raison, les données en chaîne de Santiment présentent une augmentation apparemment imparable des adresses actives quotidiennes du protocole.

Adresses actives Dogecoin

D’après le graphique ci-dessus, 104 000 adresses ont été échangées sur le réseau le 4 novembre, touchant presque le pic d’août à 116 000. Le support fondamental que Dogecoin reçoit de ses détenteurs reste crucial pour sa tendance haussière à 1,0000 $.