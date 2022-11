Le prix MATIC pourrait se diriger vers une correction après avoir grimpé en flèche de 30 % | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a noté une pente constante en octobre, ramenant la pièce à près de 1 $ et la dépassant vendredi.

MATIC pourrait voir des bougies rouges au cours des prochains jours pour permettre au marché de se refroidir.

Les investisseurs détenant MATIC pourraient commencer à enregistrer des bénéfices car l’altcoin se trouve actuellement dans la zone de danger.

Le prix MATIC a battu le record de gains mensuels d’une crypto-monnaie en moins de 24 heures, éliminant des résistances majeures. Cependant, avec une hausse aussi forte, la pression d’achat est à son comble. Ainsi, le marché pourrait avoir besoin d’un certain temps pour revenir à la normale, après quoi c’est là que MATIC et ses investisseurs pourraient se tenir.

Prix ​​MATIC dans les dernières 24 heures

Le prix MATIC a surpris le marché, marquant une augmentation de 30% en seulement 24 heures. En ajoutant cette augmentation à la bougie verte de la veille, les deux jours de MATIC augmentent de plus de 41 %. Au cours du mois, l’altcoin avait réussi à marquer une croissance décente, le prix ayant baissé d’environ 34,83 ​​%. Cependant, suite à cela, des indications d’une éventuelle baisse des prix étaient visibles.

Néanmoins, les indicateurs ont continué à mettre en évidence une tendance haussière potentielle, qui a fixé l’objectif de prix au-dessus de 1 $, et MATIC a atteint la même chose, car l’altcoin peut être vu se négocier à 1,23 $. Ce faisant, la crypto-monnaie a éliminé deux résistances majeures, le niveau de 50 % de Fib et la ligne de 61,8 % de Fib du retracement de Fibonacci de 1,69 $ à 0,34 $.

Graphique MATICUSD sur 1 jour

Cependant, à l’avenir, il semble que MATIC pourrait subir des corrections. Tout d’abord après la pente, les investisseurs ont sauté dans le train haussier pour accumuler ou enregistrer des bénéfices, ce qui a entraîné une pression d’achat dépassant le seuil.

Comme le montre l’indice de force relative (RSI), MATIC est suracheté et aura besoin de temps pour se calmer et revenir à la zone haussière en dessous de 70,0.

RSI MATIQUE

Deuxièmement, le rapport entre la valeur marchande et la valeur réalisée (MVRV) va dans le même sens. L’indicateur est utilisé pour évaluer la valeur relative (surévaluée ou sous-évaluée) de l’actif en comparant la valeur de marché de l’actif à sa valeur réalisée (coût initial de la fourniture). Le graphique sur 7 jours met en évidence les micro-conditions qui montrent que MATIC est dans la zone de danger.

Une portée dans ce domaine a entraîné des baisses de prix historiquement. En effet, la zone de danger présente des opportunités de profit pour les investisseurs, ce qui conduit à une vente massive. Ainsi, une baisse des prix est déclenchée.

Rapport MATIC MVRV

Si cela se produit, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que MATIC teste 1,1 $ comme support immédiat ou retombe à 1 $ dans des conditions extrêmes. Si ce n’est pas le cas, une inclinaison constante fera en sorte que MATIC atteindra 1,30 $ au cours des deux prochains jours (réf. Graphique 1 jour MATICUSD)

Qu’est-ce qui a déclenché la hausse?

Il n’y a pas de réponse unique à la raison pour laquelle MATIC a soudainement monté en flèche, car un événement ne peut être distingué parmi le barrage de développements rencontrés par JeuxServer.

Tel que rapporté par Netcost-Security, une certaine tendance à la hausse est venue du lancement des NFT sur Instagram, permettant aux utilisateurs de créer et de vendre leurs œuvres d’art et plus encore. Par ailleurs, Polygon a également été utilisé comme blockchain de choix par Singapour pour mener son tout premier commerce DeFi institutionnel.

Dans le cadre du Project Guardian, Polygon a été choisi pour ses opérations moins chères et plus rapides pour le pilote, qui impliquait DBS Bank, JP Morgan et SBI Digital Assets Holdings.

Si Polygon continue d’observer davantage d’annonces et de développements de ce type, MATIC pourrait continuer à augmenter.