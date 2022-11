Elrond se transforme en MultiversX pour ouvrir Metaverse au monde | Cryptomonnaie

La dernière décision d’Elrond de devenir une entreprise axée sur Metaverse est la première du genre, où un des 50 meilleurs projets de crypto-monnaie s’est entièrement rebaptisé. Les changements qui ont suivi vont cibler en particulier les utilisateurs du monde virtuel. Reste à savoir si cela pourrait également avoir un impact positif sur le prix d’EGLD.

Elrond a annoncé lors de sa conférence internationale X Day que la société changerait de nom et se pencherait sur MultiversX. Le changement de marque d’Elrond ne se limite pas à la surface, car l’entreprise devient également nouvelle de l’intérieur. L’entreprise quittera le monde réel pour se concentrer sur le monde virtuel.

Afin de faciliter la même chose, MultiversX a également lancé trois nouveaux produits – xFabric, xPortal et xWorld. xFabric sera utilisé comme un module blockchain souverain entièrement personnalisable, tandis que xPortal agira comme une plate-forme pour les avatars Metaverse pour tout ce qui est social. xWorld, quant à lui, est défini comme un réseau de métaverses interopérables.

Le PDG de MultiversX, Beniamin Mincu, a commenté la même chose en disant :

« MultiversX introduit un nouveau cadre de collaboration et un ensemble d’outils qui créent les prémisses d’un jeu avec un impact majeur et positif : redéfinir l’ensemble du spectre des expériences humaines et réinventer chaque secteur vertical sous ce nouveau jour. »