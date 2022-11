Prédiction des prix XRP : Bullrun en préparation pour le gang XRP | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation a augmenté de 10 %, établissant de nouveaux sommets mensuels à 0,50 $.

Un afflux de volume haussier est affiché, laissant entendre que le mouvement de tendance haussière est authentique.

L’invalidation du scénario haussier est une brèche en dessous de 0,45 $

Le prix du XRP a produit un fort rallye dans une zone cible anticipée. Le jeton de remise numérique pourrait être au début d’un mouvement beaucoup plus important à l’avenir. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement de XRP.

Le prix du XRP montre sa force

Le prix du XRP a connu une résurgence impressionnante le vendredi novembre. L’action des prix de Ripple s’est progressivement contractée tout au long de l’automne, imprimant des hauts et des bas plus bas en cours de route. L’idée commerciale haussière précédente proposait qu’un pic dans la barrière de 0,50 $ se produise alors qu’une divergence haussière subtile était repérée sur des périodes plus courtes. Les traders ont pleinement validé la thèse haussière provoquant un pic de 10 % dans la zone prévue de 0,50 $

Le prix Ripple se vend actuellement aux enchères à 0,49 $. Le mouvement haussier a atteint un pic à travers les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. L’élan à travers les indicateurs pourrait induire un croisement haussier. Si le croisement se produit, un rallye de tendance haussière supplémentaire ciblant la zone de liquidité de 0,56 $ pourrait se produire. L’indicateur de profil de volume confond l’idée haussière, car une augmentation massive des transactions est affichée au cours de la récente hausse. L’indice de force relative a dépassé les conditions de surachat, laissant entendre que la force sous-jacente des haussiers est très puissante. Si les conditions du marché persistent, XRP pourrait assister à un week-end de tendance haussière ciblant 0,56 $ et potentiellement 0,58 $.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

L’invalidation des perspectives haussières pourrait se produire si la récente tendance haussière de 10 % s’inverse. Une violation du niveau de 0,4522 $ pourrait induire une nouvelle baisse ciblant la zone de congestion de 0,38 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix Ripple actuel.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security