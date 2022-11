Top 3 des prédictions de prix : on dirait que la saison de la cryptomonnaie est arrivée | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin franchit le niveau de 21 000 $ avec une forte dynamique./

Le prix de l’Ethereum pourrait défier les sommets de l’été.

Le prix de l’ondulation grimpe de 10 % au cours de la session asiatique à 0,50 $.

Le marché de la cryptomonnaie se renforce au cours de la première semaine de novembre. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel du marché. Sur la base de l’afflux de volatilité, Crypto Season est peut-être déjà là.

Le prix du Bitcoin en mouvement

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 20 741 $. Après une semaine de consolidation, la monnaie numérique peer-to-peer a produit un pic soudain de 6 %. Maintenant, alors que le prix s’est consolidé en dessous de 21 000 $ en raison de la prise de bénéfices des commerçants, l’image plus large de BTC semble plus indulgente à la hausse dans les prochains jours.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 20 777 $. L’indice de profil de volume montre un afflux important de volume au milieu de l’inclinaison actuelle sur des périodes plus courtes. L’indice de force relative a également franchi des conditions extrêmement surachetées, laissant entendre que les intentions des haussiers sont sincères.

Si le marché est véritablement haussier, le BTC devrait effectuer un retournement dans les prochaines heures et viser le niveau de 21 500 $. Les lecteurs voudront peut-être envisager de revoir la thèse commerciale haussière du 3 novembre, car BTC n’est qu’à mi-chemin de son objectif et les configurations restent valables.

Pour les lecteurs qui ont participé au déménagement, la sécurité peut être appliquée en plaçant une invalidation sous le niveau de 19 200 $. Si les baissiers rétablissent ce niveau, une nouvelle baisse vers les plus bas du 13 octobre à 18 300 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une baisse de 11 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Pompes Ethereum

Le prix de l’Ethereum observé a augmenté de 10 % depuis le 3 novembre, les haussiers produisant une forte dynamique haussière. Le vendredi 4 novembre, le jeton de contrat intelligent décentralisé a traversé un canal de tendance ascendante qui a fourni un support tout au long des étapes initiales du rallye de dernière minute de 25 % de l’ETH en octobre.

Ventes aux enchères de prix Ethereum à 1 622 $ alors que le prix se consolide désormais au-dessus du canal de tendance ascendante. Si le marché est véritablement haussier, le prix de l’ETH pourrait connaître une remontée vers le niveau de 1 800 $ pour une hausse supplémentaire de 10 % dans les prochains jours. Si les bougies engloutissantes haussières persistent près de la zone de 1 800 $, alors la zone de congestion à 2 000 $ sera une excellente cible à viser pour les haussiers.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche sous le plus bas du 4 novembre à 1 528 $. Si les traders franchissent le bas. L’ETH pourrait assister à une baisse supplémentaire vers des niveaux de liquidité de 1350 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 17% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Le prix XRP montre sa force

Le prix du XRP a connu un rallye de 10 % le 4 novembre 2022. Les haussiers ont sauté sur le marché avec intensité après qu’un signal de divergence haussier caché soit apparu sur le graphique de 4 heures. Un afflux de volume accompagne le récent pic, suggérant que Ripple a l’intention de se rallier plus haut. ,

Enchères de prix XRP à 0,4939 $. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et la moyenne mobile simple sur 21 jours sont bien inférieures au prix d’enchères actuel et pourraient produire un croisement haussier dans les prochaines heures. Si le croisement ne se produit pas, XRP pourrait revenir dans les indicateurs près de 0,46 $ avant de remonter. Si le croisement se produit, la prochaine cible haussière serait la zone de congestion précédente proche de 0,61 $.

La santé de la tendance haussière dépend du swing bas à 0,41 $, qui reste non étiqueté. Si les traders marquent le niveau d’invalidation, une nouvelle baisse ciblant la zone de liquidité de 0,35 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du XRP.

Graphique XRP/USD sur 4 heures