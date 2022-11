Le Parlement britannique lancera une enquête sur les marchés NFT en invoquant des risques, l’appelant « une bulle » | Cryptomonnaie

Le comité du numérique, de la culture, des médias et du sport évaluera les risques et les avantages du marché NFT.

L’enquête révélera si l’espace NFT a besoin de plus de réglementation au Royaume-Uni.

L’hiver NFT ne semble pas toucher à sa fin puisque le mois d’octobre a généré moins de 500 millions de dollars de ventes.

Les jetons non fongibles (NFT), à un moment donné, étaient l’aspect le plus médiatisé de l’espace cryptomonnaie, avec de nombreuses collections monnayant des millions de dollars grâce aux ventes de ces jetons. Cependant, à mesure que les conditions du marché de la crypto se sont détériorées, le marché des NFT a également pris un coup et a actuellement du mal à se libérer de la tendance baissière.

Le Royaume-Uni enquête sur le NFT

Dans une annonce vendredi, le Parlement britannique a déclaré que la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) allait ouvrir une enquête sur les NFT. Le comité enquêtera sur les risques potentiels et les menaces que les NFT représentent pour les investisseurs et les marchés, et analysera les avantages qui peuvent être tirés de ses opérations.

En présentant le NFT du premier tweet de Jack Dorsey comme exemple, le DCMS a montré comment des actifs surévalués peuvent être déversés sur des investisseurs « plus imbéciles ». Le tweet s’est initialement vendu pour 2,9 millions de dollars, mais n’a accumulé qu’une enchère de 280 dollars lors de la revente. Des cas en tant que tels ont conduit le gouvernement à qualifier la spéculation NFT de « bulle ».

Commentant la même chose, le président du comité du DCMS, le député Julian Knight, a déclaré :

« Notre enquête examinera si une réglementation plus stricte est nécessaire pour protéger ces consommateurs et les marchés plus larges des investissements volatils. Cette enquête aidera également le Parlement à comprendre les opportunités offertes par une nouvelle technologie passionnante qui pourrait démocratiser la façon dont les actifs sont achetés et vendus.

Selon Knight, les investisseurs risquent d’acheter des NFT dont la valeur peut brûler à tout moment. Ainsi, l’enquête est nécessaire pour analyser si le pays a besoin d’une réglementation NFT plus stricte.

Marchés NFT en ce moment

Le Parlement britannique seul n’est pas préoccupé par la perte de valeur, car les commerçants NFT semblent également réaliser la même chose. Les ventes de NFT, qui avaient déjà diminué pendant toute l’année après avoir atteint un sommet historique de 17,1 milliards de dollars en janvier, ont récemment atteint un creux de 16 mois.

En octobre, la valeur combinée de tous les NFT vendus était d’un peu moins de 500 millions de dollars, enregistrant 491,2 millions de dollars. Cela montre que non seulement la valeur des NFT diminue, mais que la demande diminue également.

Ventes NFT en octobre

Ainsi, les enquêtes et les enquêtes à ce stade ne feraient que repousser les investisseurs plus loin, ce qui pourrait entraîner une baisse significative des ventes de NFT au fil du temps.