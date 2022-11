APT, ADA, ETH et ces quatre cryptos sont à la mode | Cryptomonnaie

Parfois, beaucoup de bons projets échouent à cause du manque de marketing et de relations publiques et les mauvais s’efforcent. Il est important de séparer les bons des mauvais et d’investir intelligemment.

Laissez-nous vous faire gagner du temps et vous fournir une liste de quelques-unes des nouvelles pièces tendance sur le marché. Par exemple, il existe un perturbateur sur le marché des plateformes de commerce de crypto – D2T, alors vérifiez-le. Ensuite, nous avons un truc chaud P2E, RIA. De plus, si vous aimez les investissements verts, vous devriez certainement essayer IMPT. Nous en avons même un qui a terminé avec succès sa phase de prévente et qui se dirige vers son ICO, et il s’appelle – TAMADOGE !

Achetez RIA en prévente dès maintenant

Ces pièces sont super tendance

1. COMMERCE DASH 2 (D2T)

Dash 2 Trade est une plate-forme de crypto-analyse et de trading social de classe mondiale qui permet aux investisseurs de prendre plus facilement des décisions éclairées. >

Dash 2 Trade lance le jeton D2T non imposable pour prendre en charge une plate-forme d’analyse de trading informée fournissant aux commerçants de cryptomonnaie des informations approfondies sur le marché pour aider à créer des stratégies battant le marché. La plateforme Dash 2 Trade permet aux utilisateurs d’accéder à des signaux, des métriques et des outils de trading social pour chaque type de trader. Grâce aux informations exploitables fournies par l’écosystème D2T, un trader peut identifier et analyser les facteurs sous-jacents qui influencent le prix des crypto-monnaies.

Le tableau de bord d’analyse Dash 2 Trade fonctionne au-dessus de la blockchain Ethereum. L’actif numérique natif du projet est le jeton D2T, qui est conforme à la norme ERC-20. D2T est un jeton utilitaire qui offre à ses détenteurs une gamme complète d’avantages, tels que l’accès au terminal Dash 2 Trade et toutes les fonctionnalités décrites précédemment. L’offre totale de D2T est de 1 milliard de jetons.

Ils ont amassé 1 000 000 $ au cours des 3 premiers jours de la prévente, alors dépêchez-vous et investissez tôt !

Achetez Dash2Trade en prévente dès maintenant

2. IMPT.io (IMPT)

IMPT.io connecte les utilisateurs avec des centaines de projets environnementaux percutants à travers le monde dans le but de réduire les émissions de carbone et d’aider notre planète. IMPT.io engage également des milliers des plus grandes marques de distribution qui allouent un pourcentage spécifique de marge de vente à des projets environnementaux.

Ce jeton s’appuie sur la technologie blockchain – le grand livre immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. C’est une solution efficace qui peut résoudre les défis actuels de la compensation carbone.

Nous n’avons rien vu de tel et nous vous recommandons fortement de considérer cette crypto comme une opportunité d’investissement.

Acheter maintenant

3. Calvaire (RIA)

Calvaria est un projet centré sur l’accélération de l’adoption massive de la cryptomonnaie grâce à un jeu de cartes de combat à gagner. La mission du projet est de créer le premier ambassadeur efficace entre le « monde réel » et la cryptomonnaie, réalisé en créant un jeu amusant et accessible, disponible à la fois sur les magasins d’applications mobiles et sur PC.

Le jeu est conçu de manière à ce que chaque joueur puisse vraiment posséder les ressources du jeu. Ils peuvent les gagner en jouant ou en investissant dans l’écosystème du jeu. Tout cela est rendu possible par la technologie blockchain, qui donne aux joueurs une véritable propriété numérique.

L’offre totale maximale fixe du jeton $RIA est de 1 000 000 000 d’unités. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la répartition proposée.

Achetez RIA en prévente dès maintenant/a>

4. Tamadoge (TAMA)

Tamadoge est la première pièce de mème avec différentes fonctionnalités telles que le métaverse, le magasin NFT et la configuration du jeu crypto P2E avec une utilité absolue. Comme prévu, il a remué l’espace crypto, puisque de nombreux analystes s’attendent à ce qu’il devienne le prochain Dogecoin.

Sur la base du livre blanc du projet, il existe un approvisionnement fixe de 2 milliards de jetons TAMA. Il a un taux de combustion de 5 %, ce qui indique qu’il s’agit d’un jeton déflationniste. Étant donné que la déflation augmente la rareté, il est prévu que la valeur du jeton explose avec le temps.

Achetez Tamadoge maintenant

5. Aptos (APT)

Le nouveau jeton, qui a été étiqueté le «tueur de solana», se négociait plus tôt le 28 octobre à 8,30 $, selon CoinGecko.

Aptos a reçu le support d’une série d’investisseurs notables dans l’espace crypto – il a clôturé un financement de 200 millions de dollars (178 millions de livres sterling) en mars dirigé par a16z, avec la participation de Tiger Global, FTX Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs et PayPal Ventures .

Peu importe les corrections de prix actuelles, c’est une pièce assez chaude à acheter

Achetez Dash2Trade en prévente dès maintenant

6. Cardan (ADA)

Cardano (ADA) est une crypto-monnaie qui vaut actuellement environ 0,40 $ par pièce, contre un sommet historique de 3,10 $ l’été dernier. La pièce a une capitalisation boursière d’environ 18,8 milliards de dollars en août 2022. Malgré la forte baisse de valeur, similaire à la plupart des crypto-monnaies ces derniers temps, les innovations sur la plate-forme pourraient entraîner une croissance.

La mise à jour tant attendue de Cardano Alonzo est enfin lancée. Il apporte des contrats intelligents à leur blockchain, permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées (Dapps) et d’entrer dans le monde de la DeFi (finance décentralisée) et des NFT.

Les investisseurs de portefeuille considèrent ADA comme un investissement solide à court et à long terme. Ils ont prédit que Cardano pourrait atteindre 3,10 USD en un an et 10,46 USD après cinq ans.

Achetez les meilleures pièces Meme maintenant

7. Ethereum (ETH)

Le nouveau système de preuve de participation (PoS) d’Ethereum implique que les utilisateurs du réseau enferment leurs pièces pour devenir des contributeurs au réseau, au lieu d’utiliser des équipements miniers coûteux et énergivores.

Avec le PoS et le sharding activés, les développeurs d’Ethereum s’attendent à apporter d’autres modifications pour améliorer la sécurité du réseau. Cela inclut l’ajout de fonctionnalités d’anonymat pour dissimuler les identités des validateurs derrière les propositions de blocs.

Après l’énorme chute, l’ETH a commencé à augmenter rapidement avec le prix actuel d’environ 1 500 $ et nous prévoyons qu’il augmentera jusqu’à la fin de l’année.

La fusion a changé la façon dont les transactions sur Ethereum sont ordonnées, le rendant plus efficace et durable pour une utilisation généralisée. Les experts prévoient que la fusion aura un impact durable ; nous devrons voir si cela fait grimper les prix ou continue de chuter au cours des prochains mois.

Acheter maintenant

Conclusion

J’espère que vous avez apprécié cet article. Nous avons mentionné quelques-unes des pièces super à la mode et vous avons donné un bref aperçu de chacune d’elles. Cela dit, faites vos propres recherches, puis investissez dans l’entreprise ou dans un projet auquel vous croyez. Il y en a quelques-uns qui semblent et semblent très prometteurs et peuvent vous donner un retour sur investissement rapide alors que certains d’entre eux ont encore besoin de temps. – et, comme vous le savez, toutes les grandes choses ont besoin de temps pour se concrétiser.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO