Prédiction de prix Tezos – Cette nouvelle crypto pompera à 5 $ USD plus rapidement | Cryptomonnaie

Il est important pour les investisseurs en cryptomonnaie de toujours assurer la sécurité de leurs actifs en tenant compte de chaque indicateur disponible pour prédire les performances d’une cryptomonnaie. Si vous avez investi dans Tezos, il est temps de reconsidérer les faits et les détails techniques pour prédire ses performances dans les jours à venir. Tezos n’a pas besoin d’être présenté car il est sur le marché depuis 2014 avec ses caractéristiques uniques et son approche à la pointe de la technologie.

Heureusement, il existe une autre alternative d’investissement remarquable qui gagne en popularité et en popularité malgré sa phase de prévente. De nos jours, Dash2Trade est au centre de l’attention de la majorité des investisseurs et des passionnés de crypto. Voyons où XTZ se dirige et pourquoi il faut consulter la prévente très lucrative de Dash2Trade.

Cet article mentionne Dash 2 Trade, ainsi que :

IMPT.io (IMPT).

Calvaire (RIA).

Tamadoge (TAMA).

Achetez Dash2Trade maintenant

Prédiction de prix Tezos

Tezos a fait beaucoup de bruit dans l’industrie de la cryptomonnaie après que Robinhood l’ait inclus dans sa liste d’offres. Depuis la parution de la nouvelle, le volume des transactions sur 24 heures de XTZ a fait un bond significatif, dépassant 19274% au moment de la rédaction. Les données, selon CoinMarketCap, indiquent que la capitalisation boursière totale de Tezos a augmenté de 2,85 % au cours des dernières 24 heures.

Le buzz récent et les performances actuelles sont sans aucun doute de bon augure pour l’avenir immédiat de Tezos, mais il n’y a pas assez pour indiquer une pompe à 5 $. Il est de notoriété publique pour les investisseurs en crypto que la valeur d’une crypto-monnaie est déterminée par son offre et sa demande sur le marché. Cela vaut également pour Tezos, qui est à peine hors de l’emprise des sentiments baissiers.

An Attendu élevé Faible attendu 2022 1,59 $ 1,49 $ 2023 2,55 $ 2,05 $ 2024 3,52 $ 2,96 $

Il devient clair qu’investir dans Tezos n’est rentable que si la composition de votre portefeuille le permet. Bien qu’il n’y ait aucun signe que XTZ va s’effondrer ou disparaître, les experts considèrent qu’il est susceptible de perdre de son éclat à l’avenir. Dash2Trade, en revanche, vient tout juste de commencer sa prévente il y a deux semaines.

Le projet vise à apporter un terminal de trading crypto tout compris qui n’est pas différent du terminal Bloomberg. Découvrons les raisons pour lesquelles les experts disent que D2T pourrait pomper à 5 $ plus rapidement que XTZ.

Achetez Dash2Trade maintenant

Dash2Trade – Une nouvelle prévente crypto gagnante qui pourrait pomper 5 $ plus vite que XTZ

Les passionnés de trading de crypto ont toujours ressenti le besoin d’un tableau de bord d’analyse qui sert également de terminal pour obtenir des informations liées au commerce. Enfin, il existe un projet blockchain visant à construire une telle plateforme d’intelligence commerciale connue sous le nom de Dash 2 Trade, dont la prévente est désormais en ligne. Voyons pourquoi il pompe plus vite que Tezos :

Avancement de la prévente

La prévente du jeton D2T a commencé il y a deux semaines à l’étape 1 pour le public et elle a battu plusieurs records pour être l’une des préventes les plus réussies de tous les temps. À partir du 19 octobre, Dash2Trade a réussi à lever plus d’un million de dollars en seulement 72 heures. Il s’agissait d’un énorme indicateur qui indiquait clairement à tous les investisseurs intéressés que D2T sauterait bientôt.

Après une semaine de lancement de sa prévente, le nom de Dash2Trade a levé jusqu’à 2,5 millions de dollars et atteint l’étape 2 de la prévente publique. Il n’y a que 52 662 258 jetons D2T disponibles à l’achat avant la mise en service de l’étape 3 et la valeur de 1 D2T atteint 0,0513 USDT.

Outils et fonctionnalités

Ses aspects uniques incluent:

La plate-forme principale de Dash2Trade offrira des signaux de trading fiables aux acteurs du marché de la cryptomonnaie.

Dash2Trade inclura également un système de notation pour simplifier la saisie des préventes pour les investisseurs.

Pour la toute première fois, il y aura un sentiment social et une analyse en chaîne pour les tendances des pièces.

Achetez Dash2Trade maintenant

Autres cryptos émergents à surveiller

Voici quelques cryptos que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer :

IMPT.io (IMPT)

Après avoir montré des performances constantes à l’étape 1 de sa prévente, IMPT.io a levé plus de 10 millions de dollars et s’est rapproché du déverrouillage de l’étape 2. L’initiative innovante de cryptomonnaie éco-verte est prête à régner sur les marchés avec 1 jeton IMPT d’une valeur de 0,018 $. On dit que la valeur individuelle du jeton IMPT atteint plus de 0,023 $ une fois que la prévente entre dans l’étape 2.

IMPT.io utilise un concept unique pour être le seul crypto respectueux de l’environnement sur le marché qui utilise une structure de crédit carbone pour compenser les émissions de carbone via sa plate-forme. IMPT attire les entreprises, les commerçants et les passionnés de crypto qui se soucient de l’avenir de la planète. En donnant aux utilisateurs la possibilité de rejoindre son programme d’achats affiliés, IMPT encouragera une gamme impressionnante de détaillants durables du monde entier.

Acheter maintenant

Calvaire (RIA)

Dans un marché plein de jeux P2E passionnants, Calvaria: Duels of Eternity reste un crypto-jeu distingué qui exhorte les joueurs à utiliser des jeux stratégiques de cartes NFT et à se battre pour gagner. Toute l’économie de Calvaria est basée sur le jeton RIA, qui est un jeton ERC-20. Il pourrait être utilisé pour acheter des cartes NFT, des enjeux et la gouvernance de Calvaria DAO.RIA est exclusivement disponible en prévente, qui est actuellement en cours, ce qui en fait la meilleure opportunité d’entrer dès maintenant alors que les performances de Tezos vacillent.

Acheter RIA maintenant

Tamadoge (TAMA)

Alors que l’engouement NFT continue, de nouveaux Memecoins émergent avec des concepts uniques et des cas d’utilisation significatifs. L’un de ces Memecoin est Tamadoge, dont la prévente a été mise en ligne le mois dernier, clôturant à près de 20 millions de dollars. Tamadoge est basé sur une plate-forme captivante de jeu pour gagner qui intègre l’idée d’animaux de compagnie nostalgiques Tamagotchi appelés Tamadoges. Après avoir revendiqué le succès de sa prévente, Tamadoge continue de faire des pas positifs.

Achetez Tamadoge maintenant

Conclusion

Alors que le marché mondial de la cryptomonnaie est toujours d’humeur baissière, les éléments susmentionnés sont de meilleures alternatives pour quiconque souhaite éviter des pertes à l’avenir.

Titre. Prédire l’avenir de Tezos : cette pièce va-t-elle bientôt pomper 5 $ ?

Méta. Découvrez ce qui nous attend sur le chemin de la crypto Tezos alors que cette crypto-monnaie émergente bat tous les records et continue de pomper rapidement vers 5 $.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO