Prédiction hebdomadaires Bitcoin : la consolidation de BTC laisse les détenteurs se demander si 28 000 $ sont toujours valables | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin interrompt la tendance à la baisse lorsqu’elle éclate, mais le manque d’élan suggère une consolidation.

Les données en chaîne montrent que des transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus ont augmenté au cours de la semaine dernière, indiquant que les baleines Bitcoin reviennent.

Un chandelier quotidien proche de 17 593 $ invalidera la thèse haussière de la grande crypto.

Le prix du Bitcoin (BTC) affiche une structure consolidante malgré le ton belliciste de la Réserve fédérale le 2 novembre. Indépendamment de l’impact macroéconomique de cette évolution, le BTC continue de se situer dans une fourchette étroite.

Les investisseurs doivent être prudents car ce mouvement limité pourrait entraîner un mouvement explosif. Étant donné que les mesures techniques et en chaîne indiquent des perspectives différentes, la direction de cette cassure reste à déterminer.

Le prix du Bitcoin continue de se consolider sur des délais courts

Le prix du Bitcoin est coincé entre les barrières de 20 053 $ et 20 910 $ depuis le 25 octobre et montre des signes de consolidation. Le dernier développement a impliqué un balayage du plus bas de lundi à 20 225 $, qui a été suivi d’une montée rapide vers le plus haut de lundi à 20 838 $.

Si l’élan haussier est fort, le prix du Bitcoin pourrait renverser l’obstacle de 20 910 $ et l’utiliser comme point de départ pour son prochain mouvement à 22 106 $. Ce mouvement, au total, représenterait un gain de 5,6 % et est probablement là où la hausse à court terme est plafonnée.

Graphique BTCUSDT sur 4 heures

Bien que ce récit haussier semble juteux et plausible, les investisseurs doivent comprendre qu’une ventilation du niveau de support de 20 053 $, la fourchette basse, ferait baisser le prix du BTC pour rééquilibrer les inefficacités, s’étendant jusqu’à 19 315 $.

Par conséquent, une invalidation des perspectives haussières à court terme se produira lors du retournement de la structure de support de 20 053 $.

Au cours de la semaine prochaine, les commerçants de Bitcoin peuvent surveiller de près ces niveaux pour les échanges de jour et de cuir chevelu.

Aucun changement perceptible sur les délais élevés

Depuis la publication de la semaine dernière, le prix du Bitcoin a fait l’objet d’une mise à jour majeure – une cassure de la ligne de tendance descendante qui s’étend du 28 mai. Bien que ce mouvement soit haussier, les acteurs du marché doivent faire preuve de patience car un passage à 28 000 $ ou 30 000 $ le ferait. être plausible si le prix du BTC peut produire un plus haut au-dessus de 21 000 $ et transformer le niveau psychologique de 25 000 $ en pied.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait rechercher et retester la zone de résistance de 28 000 $ à 30 000 $.

Graphique BTCUSDT sur 3 jours

Ambiguïté des métriques BTC en chaîne

La mesure la plus importante en termes de niveaux de prix du Bitcoin est le modèle Global In/Out of the Money (GIOM). Ces données de transaction révèlent que l’obstacle immédiat pour BTC s’étend du niveau de 26 100 $ à 40 000 $. Ici, environ 5,36 millions d’adresses qui ont acheté 2,65 millions de BTC à un prix moyen de 34 806 $ sont «hors de l’argent».

Par conséquent, une nouvelle poussée au-dessus de 26 100 $ entraînera une augmentation de la pression de vente, réduisant la poussée à la hausse des traders. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents en ouvrant des positions longues swing pour Bitcoin à ces niveaux.

De plus, le niveau de support immédiat, allant de 19 928 $ à 20 498 $, contient 1,37 million d’adresses qui ont acheté environ 915 270 BTC à un prix moyen de 20 213 $. Par conséquent, un pic de pression de vente pourrait voir le grand retour de la cryptomonnaie au niveau mentionné de 20 213 $.

CTB GIOM

Les investisseurs doivent observer la métrique des transactions importantes pour ajouter de la crédibilité à une perspective potentielle à court terme pour le prix du Bitcoin. Cet indicateur suit le nombre de transferts d’une valeur de 100 000 $ ou plus et sert d’indicateur indirect du retour des baleines sur le marché.

Cette évolution pourrait faire allusion à des perspectives baissières pour le prix du Bitcoin si elle se produit après un grand rallye, car cela pourrait signifier que les investisseurs encaissent.

Tableau des grandes transactions BTC

Bien que les perspectives à court et à long terme du prix du Bitcoin soient conservatrices et soutiennent une perspective haussière à long terme, les investisseurs devraient considérer 17 593 $ comme dernière ligne de défense. Au-delà de cet obstacle, les traders se déchaîneront et déclencheront une correction à 15 500 $. Ici, les acheteurs pourraient intensifier et acheter Bitcoin à un prix réduit.