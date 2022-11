Shiba Inu pourrait battre Dogecoin avec une pompe massive dans un monde de chiens mangeurs de chiens | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a atteint un sommet mensuel à 0,00001509 $ avant la clôture d’octobre, générant des gains de 55 % pour les détenteurs de SHIB la semaine dernière.

Twitter a annoncé sa décision d’arrêter de travailler sur le portefeuille crypto, mettant un terme à la hausse des prix de Dogecoin.

Les analystes prédisent une évasion massive de Shiba Inu alors qu’elle dépasse la moyenne mobile exponentielle de 8 jours, un niveau clé qui a déclenché un rallye de 30 % en octobre.

Dogecoin a généré des gains de près de 100 % pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines, et Shiba Inu a terminé octobre en hausse de 55 % pour la semaine. Les deux crypto-monnaies sont en concurrence constante pour mener le peloton de pièces meme. Les analystes ont révélé une perspective haussière sur Shiba Inu, tandis que la hausse des prix de Dogecoin s’arrête.

Shiba Inu termine octobre au-dessus de 0,00001509 $, les analystes deviennent optimistes

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu a généré des gains hebdomadaires à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la dernière semaine d’octobre. La pièce meme a clôturé le mois à un sommet de 0,00001509 $ et a alimenté un sentiment haussier parmi les traders SHIB.

Fait intéressant, Shiba Inu a atteint un niveau record contre Dogecoin. La paire SHIBDOGE a légèrement rebondi après une chute à 0,0000841, un plus bas record le 1er novembre. Ce niveau de prix est essentiel pour Shiba Inu car il coïncide avec une ligne de tendance descendante qui a servi de support solide à la paire depuis novembre 2021.

Les deux derniers cas où le prix de Shiba Inu a chuté jusqu’à ladite ligne de tendance ont entraîné un rallye de 50 % en janvier 2022 et un rallye de récupération de 100 % de mai à août 2022. Chaque mouvement de rebond a atteint les objectifs principaux entre 0,0002186 et 0,0002536.

Tableau des prix SHIBDOGE

Si l’histoire se répète, le prix du Shiba Inu pourrait assister à un retournement haussier contre Dogecoin et viser un rallye de 150 % dans la fourchette de 0,0002186 à 0,0002536 d’ici le premier trimestre 2023.

Twitter interrompt le travail sur son portefeuille crypto et interrompt la hausse des prix Dogecoin

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk et le travail de la plate-forme de médias sociaux sur un portefeuille cryptomonnaie ont été deux principaux moteurs du sentiment haussier parmi les détenteurs de Dogecoin. Par conséquent, l’annonce de Twitter d’arrêter les travaux sur son portefeuille crypto a porté un coup aux détenteurs de Dogecoin alors que le prix DOGE a pris une tournure baissière.

Platformer a rapporté les détails de la feuille de route de Twitter sous Musk. Ça lit:

Un plan récemment révélé pour créer un portefeuille cryptomonnaie pour Twitter semble également être en pause.

Après avoir rapporté près de 100% de gains aux détenteurs sur une période de deux semaines, Dogecoin a généré près de 11% de pertes du jour au lendemain. Les prises de bénéfices des grands investisseurs de portefeuille se sont accélérées au cours de la dernière semaine d’octobre, plafonnant les gains de Dogecoin.

Les mesures en chaîne révèlent que les baleines sont satisfaites de leurs récents gains en Dogecoin et peuvent choisir de rester à l’écart à moins que le prix DOGE ne soit davantage réduit. Le nombre d’adresses actives quotidiennes montre une augmentation significative, suggérant que les investisseurs sont intéressés à réserver des bénéfices dans DOGE. Dogecoin a été témoin du plus grand afflux d’activité de baleines. La course haussière Dogecoin établie en octobre 2022 avec des gains dix-sept fois plus élevés que Bitcoin est donc en péril.

Les analystes prédisent une course haussière chez Shiba Inu

Le prix du Shiba Inu a dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours, la première redécouverte de la moyenne mobile après le 27 octobre. Le 27 octobre, le croisement haussier a catalysé une hausse de 30 % du prix du Shiba Inu. Alors que la pièce meme touchait l’EMA de 8 jours à 0,00001200 $, l’indice de force relative (RSI) est resté en territoire haussier, signalant une poursuite de la tendance haussière.

Tableau des prix SHIBUSDT

Tony Montpeirous, analyste technique chez Netcost-Security, affirme que le prix du Shiba Inu a le potentiel de défier les shorts nouvellement établis près du sommet mensuel à 0,00001509 $. Le prix du Shiba Inu pourrait grimper de 30 % à partir de 0,00001191 $ dans sa tendance haussière.

Une baisse en dessous du niveau de 0,00001040 $, juste en dessous de la moyenne mobile simple sur 21 jours, pourrait également invalider la thèse haussière. Cela pourrait déclencher un balayage du plus bas à 0,00000970 $, une baisse de 17 % par rapport au niveau de prix actuel.