Le prix d’Ethereum va-t-il chuter à 1 350 $ ce week-end ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum oscille actuellement autour de 1 536 $, ce qui est le point médian de la fourchette de 1 479 $ à 1 593 $.

Une montée mineure à 1 593 $ pourrait être possible, mais l’altcoin reste baissier et envisage une revisite de 1 350 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus du niveau de 1 633 $ invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le prix Ethereum a toujours mieux performé que Bitcoin dans un passé récent, mais cette perspective pourrait toucher à sa fin. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH déclenche une correction à des niveaux stables. Les acteurs du marché doivent noter qu’il s’agit d’un mouvement baissier à court terme et qu’il offrira aux acheteurs patients une chance d’accumuler l’altcoin à long terme.

Le prix Ethereum montre une faiblesse

Le prix d’Ethereum a augmenté de 32 % entre le 21 et le 29 octobre et a établi un sommet local à 1 663 $. Cette ascension rapide a déjà produit une série de creux plus bas après le 29 octobre, mais l’ETH n’a pas encore produit un changement significatif de la structure du marché en glissant sous le creux du 28 octobre à 1 479 $.

La consolidation du prix Ethereum à partir du 28 octobre s’est traduite par une fourchette allant de 1 479 $ à 1 593 $. après un écart élevé, l’ETH oscille actuellement autour du point médian à 1 536 $. Fait intéressant, l’indicateur de momentum Relative Strength Index (RSI) a glissé en dessous de 50, ce qui indique que les vendeurs contrôlent le récit.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum balaie la fourchette à 1 479 $, ce dont les commerçants de fruits à portée de main peuvent profiter. Cependant, une subsistance continue en dessous de ce niveau pourrait déclencher un rééquilibrage de l’inefficacité entre 1 446 $ et 1 349 $.

Les commerçants peuvent être conservateurs et enregistrer des bénéfices à des niveaux de support de 1 389 $ et / ou 1 364 $. Cette baisse du prix d’Ethereum constituerait environ un gain de 10 % pour les baissiers.

Graphique ETHUSDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent risquées pour le prix Ethereum, une persistance au-dessus du point médian de la fourchette à 1 536 $ suivie d’un basculement de l’obstacle de 1 633 $ vers un niveau de support invalidera la thèse baissière.

Ce mouvement de représailles pourrait indiquer que les acheteurs contrôlent et propulserait probablement le prix d’Ethereum à 1 708 $.