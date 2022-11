Le prix GALA chute de près de 30 % suite à l’attaque du chapeau blanc pour empêcher l’exploitation | Cryptomonnaie

Le prix GALA a plongé de 0,0382 $ pour s’échanger à 0,0319 $, fermant la bougie rouge avec une baisse de 16 %.

La peur d’un piratage est apparue après qu’une adresse ait apparemment généré plus d’un milliard de dollars de GALA.

L’attaque du chapeau blanc a été construite par pNetwork car le jeton pGALA n’était plus considéré comme sûr.

Le prix de GALA a subi un coup dur aujourd’hui après que des informations sur une attaque apparente d’un milliard de dollars aient commencé à circuler. Bien que l’attaque soit effectivement vraie, elle n’a pas été lancée dans une intention malveillante ou par un étranger, mais de l’intérieur comme moyen de protection. Peu de temps après, une ventilation a été publiée, laissant les investisseurs de GALA à perte.

Le prix GALA tombe en panne

Le prix GALA a noté une baisse importante alors que la panique s’ensuivit dans la communauté en raison de ce qui semblait être une attaque contre le jeton. Pendant les heures tardives de jeudi, plus d’un milliard de dollars de jetons GALA ont été frappés à partir d’une seule adresse, ce qui a alarmé la communauté. Cela a conduit à une vente de panique potentielle, qui a conduit à la chute soudaine des prix, la mèche de la bougie s’étendant à 29,34 %.

Cependant, une explication a été donnée par pNetwork, la plate-forme qui permet le transfert d’actifs entre chaînes pour les jetons, y compris GALA, qui a confirmé que l’attaque avait été menée par eux. L’équipe a déclaré,

« Nous avons remarqué que pGALA ne devait plus être considéré comme sûr et avons coordonné l’attaque du chapeau blanc pour empêcher que pGALA ne soit exploité de manière malveillante.

Expliquant davantage la même chose, l’équipe a mentionné qu’en raison d’une mauvaise configuration sur le pont p.Network, pGALA a dû être redéployé. Pour faire de même, le pool pGALA PancakeSwap était en train d’être vidé, ce qui a provoqué la panique. Cependant, l’équipe a assuré qu’aucun dommage ou faute n’est venu sur le réseau ou le jeton et que tous les jetons GALA sur Ethereum sont en sécurité.

Indépendamment de leur avertissement, les utilisateurs ont continué à acheter le jeton pGALA, ce qui a ralenti le processus de récupération pour les autres. pNetwork a réitéré que ceux qui achètent sur le pool PancakeSwap pourraient tout perdre car le jeton pGALA pour le moment était sans valeur, et le BNB dépensé serait piraté.

Cependant, la panique a rapidement pris fin, l’équipe rassurant une mise à jour post-mortem et de récupération au cours des prochaines heures.

En ce qui concerne le prix GALA, le jeton cherchait déjà à tester la ligne de support de 0,0313 $, et il l’a fait après la chute des prix. Le coin de tendance baissière dans lequel GALA est coincé depuis près de 17 mois touche à sa fin.

Graphique GALAUSD sur 1 jour

Le croisement baissier se développant sur MACD montre que GALA pourrait potentiellement tomber à travers le support et établir de nouveaux plus bas à près de 0,0200 $. Mais si la pièce se remet de cette panique et franchit la ligne de tendance baissière, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse vers 0,0500 $.

Que devient pGALA maintenant ?

L’équipe a expliqué qu’un nouveau jeton pGALA serait créé pour remplacer l’ancien jeton et serait largué aux utilisateurs qui détenaient pGALA avant que le pool ne soit vidé. pNetwork a également averti qu’étant donné qu’aucun nouveau jeton n’a été émis, les utilisateurs doivent se méfier des escroqueries sous le nom de pGALA.

Par ailleurs, l’équipe a également assuré que ceux qui ont acheté leur pGALA après le début de la vidange de la piscine recevraient leurs BNB dépensés.

D’autres mises à jour sur le même sujet peuvent être attendues au cours des prochaines heures.