Le prix LDO a le potentiel de rallier 40 % supplémentaires en fonction de ces facteurs | Cryptomonnaie

Le prix du LDO a augmenté de 12 % au cours des dernières 24 heures.

L’indicateur de profil de volume montre un afflux de pression d’achat.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 1,50 $.

Le prix LDO montre une force haussière significative. Si les conditions du marché persistent, un rallye supplémentaire de 40 % pourrait se produire. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de LDO.

Le prix LDO a un potentiel de hausse

Le prix LDO pourrait se préparer à un rallye prometteur dans les semaines à venir. Depuis le 2 novembre, la monnaie numérique a augmenté de 12 %, faisant de LDO l’une des seules crypto-monnaies à s’écarter complètement de la récente vente induite par la Fed sur le marché de la cryptomonnaie.

Le prix LDO se vend actuellement aux enchères à 1,66 $, car les haussiers ont établi un important engouement haussier dans une zone de support précédente sur le graphique de 8 heures. L’action haussière des prix s’accompagne d’un afflux de volume laissant entendre que la tendance haussière se poursuivra. L’indice de force relative a de la marge pour grimper, et les deux moyennes mobiles de l’indicateur pourraient produire un croisement haussier dans les heures à venir.

Graphique LDOUSDT sur 8 heures

En combinant ces facteurs, il est encore possible que LDO continue de grimper. Un niveau clé à viser serait les sommets de septembre proches de 2 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 40 % par rapport au prix LDO actuel. Une cassure et un nouveau test de la zone de support entre 1,60 $ et 1,65 $ pourraient être le signal que les traders écartés attendent pour entrer sur le marché.

L’invalidation haussière dépend du fait que la bougie de poussée à 1,50 $ reste intacte. Si les baissiers marquent le plus bas, une baisse supplémentaire vers la zone de congestion précédente à 1,35 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une baisse de 15% par rapport à la valeur marchande actuelle.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security