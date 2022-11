Le Canada lance une consultation sur la crypto et la CBDC suite à l’augmentation des cas d’utilisation dans le pays | Cryptomonnaie

L’adoption de la cryptomonnaie au Canada est d’environ 8 %, avec plus de 2,6 millions d’investisseurs.

Dans le budget 2022, le pays a annoncé le projet du gouvernement de lancer une révision législative du secteur financier.

Le fournisseur d’énergie du Québec, Hydro-Québec, a proposé de couper l’électricité pour les opérations de la blockchain.

L’Inde est en tête de l’adoption de la cryptomonnaie à l’échelle mondiale, mais des pays comme le Canada se joignent également à la course. Bien que ce dernier soit encore loin derrière dans la course, il pourrait accélérer étant donné qu’il reçoit le support du gouvernement pour faire de même. Cependant, certaines entités continuent de faire obstacle à l’adoption de la cryptomonnaie.

Le Canada accueille la crypto

Le Canada a publié son budget 2022, dans lequel, en plus de plusieurs autres politiques, une adresse à la numérisation de l’argent a également été trouvée. Selon elle, l’augmentation des cas d’utilisation et l’adoption rapide des crypto-monnaies transforment les systèmes financiers au Canada et dans le monde.

De plus, l’utilisation de crypto-monnaies a également été un problème car elles sont utilisées pour éviter les sanctions mondiales et financer des activités illégales. Non seulement cela, mais selon le budget, les actifs numériques constituent une menace pour les institutions bancaires traditionnelles du pays.

Ainsi, le gouvernement s’attaquera à ces défis et lancera une révision législative du secteur financier. Grâce à cela, le gouvernement mènera des consultations avec les parties prenantes concernant les crypto-monnaies, les stablecoins et la CBDC. Cela sera fait pour maintenir la stabilité et la sécurité du secteur financier.

Cela pourrait s’avérer bénéfique pour les 2,6 millions de personnes au Canada enregistrées comme possédant de la cryptomonnaie en octobre 2022. Alors que le taux de possession moyen mondial est de 14 %, celui du Canada n’est que de 8 %. L’Inde, en revanche, est en tête de l’espace avec un taux de propriété moyen de 28 %.

Taux d’adoption de la cryptomonnaie

Si le gouvernement s’implique, l’espace cryptomonnaie pourrait avoir une chance de prospérer et de se développer, à condition qu’il adopte une approche positive de la question.

Les barrages routiers

Alors que le gouvernement du Canada essaie d’être plus inclusif envers la cryptomonnaie, d’autres essaient de s’en débarrasser. Selon une nouvelle proposition soumise par Hydro-Québec, le fournisseur d’énergie de la province de Québec au Canada, souhaite que l’industrie de la blockchain cesse de recevoir de l’électricité dans la région.

La demande croissante d’électricité n’est pas entièrement satisfaite, ce qui a amené Hydro-Québec à prendre cette décision. La proposition de suspendre 270 mégawatts d’électricité affectera les crypto-mineurs de la région, car les règles actuelles rendent déjà difficile la croissance de leurs opérations.

Commentant la même chose, la société a déclaré,

« Compte tenu de l’augmentation importante de la demande anticipée d’électricité et du resserrement des bilans d’énergie et de capacité, Hydro-Québec a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie concernant la suspension du processus d’attribution à l’industrie de la blockchain.

Si la proposition est adoptée, les mineurs, y compris Bitfarms et Hive Blockchain, pourraient être affectés.