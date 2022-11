Fidelity lance un produit de trading crypto sans commission pour Bitcoin et Ethereum | Cryptomonnaie

Fidelity Investment a lancé Fidelity Crypto pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers, en se concentrant sur Bitcoin et Ethereum.

Fidelity Crypto ne facturera aucune commission, suivant les traces de Robinhood et Binance.US.

Le prix d’Ethereum a de nouveau baissé à 1 541 $ après avoir atteint 1 600 $ plus tôt cette semaine.

Fidelity Investment est l’une des plus grandes sociétés de services financiers au monde, avec plus de 9,9 billions de dollars d’actifs sous sa gestion. La société a également un pied dans l’espace cryptomonnaie grâce à sa branche Digital Assets et se développe maintenant sur le même sujet.

Fidelity apporte zéro commission crypto

Selon un rapport de CNBC, Fidelity est sur le point de lancer un nouveau service appelé Fidelity Crypto, qui offrira le trading de crypto sans commission aux investisseurs particuliers.

La société est connue pour ses ETF et ses fonds indiciels, qui ont une base d’utilisateurs de particuliers et de clients institutionnels. Cependant, compte tenu des récentes conditions de marché baissières, les investisseurs de détail ont été beaucoup plus touchés que les institutions.

Ainsi, en offrant un produit de crypto trading sans commission, Fidelity prévoit d’inciter cette cohorte à revenir dans l’investissement. Grâce à Fidelity Crypto, les investisseurs peuvent acheter et vendre du Bitcoin et de l’Ethereum, ainsi qu’utiliser les services de garde et de négociation de Fidelity.

Cependant, au lieu de supporter des pertes sur les frais de commission zéro, Fidelity prendra en compte un écart de 1 % dans le prix d’exécution de chaque transaction. Dans le passé, seules la branche américaine de Robinhood et Binance étaient connues pour faire de telles offres.

Mais à mesure que de plus en plus de services gratuits apparaissent, le maintien d’une clientèle deviendra plus difficile pour les plateformes de services de négociation facturant des frais.

Cela pourrait avoir un impact sur Ethereum ?

Ce ne serait pas le premier cas où l’annonce de Fidelity pourrait avoir un impact sur le prix d’Ethereum. Dans le passé également, l’ETH a indiqué des signes de fluctuation après l’annonce par Fidelity du lancement des capacités institutionnelles d’Ethereum ainsi que de la vente du Fidelity Ethereum Index Fund, levant 5 millions de dollars.

Actuellement, Ethereum se négocie à 1 545 $ après avoir retesté le bloc de résistance (1 641 $ à 1 761 $) plus tôt cette semaine. Sur la période de 4 heures, le roi de l’altcoin a mis en évidence de multiples opportunités pour les traders à court terme de réaliser des bénéfices après sa hausse de 27 % en octobre.

Cependant, à l’avenir, Ethereum pourrait tester le support critique à court terme à 1 426 $, car la récupération après une violation ratée du bloc de résistance pourrait prendre du temps.

Mais si les vents haussiers soufflent à nouveau, l’ETH pourrait à nouveau tenter de briser le bloc de résistance et récupérer 1 600 $.

Graphique ETHUSD sur 4 heures

Dans les deux cas, les traders à court terme et les scalpers peuvent trouver des bénéfices si une surveillance étroite de l’évolution des prix est maintenue.