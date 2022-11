Le prix de MATIC bondit de 8% suite au lancement des NFT sur Meta | Cryptomonnaie

Le prix MATIC se rapproche de 1 $, transformant peut-être une résistance de six mois en support.

L’altcoin est toujours bloqué dans une consolidation de plusieurs mois, ce qui pourrait entraîner des corrections si la pression d’achat faiblit.

Meta a lancé l’option de frappe et de vente NFT pour Instagram, faisant de Polygon sa première chaîne partenaire.

Le prix MATIC a réagi aux développements en cours sur Polygon, ravivant le sentiment haussier parmi ses investisseurs. Les indicateurs mettent également en évidence les chances d’un rallye prolongé, ce qui placerait la crypto-monnaie dans la zone rentable.

Prix ​​MATIC en hausse

Le prix MATIC a touché 0,95 $ après un rallye de près de 9 % au cours des dernières 24 heures. Les sommets intra-journaliers ont noté que l’altcoin a augmenté de plus de 13,4% à un moment donné, mais n’a pas atteint la barre des 1 $.

Selon une analyse précédente, après la baisse de 6,86 % cette semaine, MATIC devait monter en flèche et établir une dynamique haussière. À première vue, la crypto-monnaie pourrait être en passe de le faire.

L’indice de force relative (RSI) est toujours dans la zone neutre haussière, loin du territoire de surachat. Cela indique qu’il y a encore de la place pour une pression d’achat constante avant que les prix ne commencent à osciller dans la direction opposée.

Si MATIC testait 1 $ alors que la résistance et les commerçants s’abstiennent de liquider leurs actifs, l’altcoin pourrait percer pour récupérer le niveau comme support. Ce faisant, il renverserait également la ligne Fib de 50 % du retracement de Fibonacci de la baisse de 1,69 $ à 0,34 $. Cette zone devrait observer une certaine vente car les investisseurs pourraient commencer à réaliser des bénéfices.

Cependant, si la bougie verte de jeudi était la dernière de la semaine et que les prix baissaient, MATIC ne pourrait pas perdre beaucoup. Il a le support de la ligne Fib de 38,2% à 0,86 $, tandis que 0,62 $ est la zone de support critique actuelle.

Graphique MATICUSD sur 1 jour

Retenir toute vente pourrait être une meilleure option jusqu’à la reprise, car Polygon est actuellement dans une mer de développements positifs.

Méta embarqués Polygon NFTs

Selon une annonce du 2 novembre, Meta – la société propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp, entre autres – a commencé à tester l’option de présenter et de vendre des NFT aux mains des créateurs et des collectionneurs eux-mêmes.

Cela permettra à des milliards d’utilisateurs dans le monde de créer leurs propres NFT et de les proposer à un public plus large. Meta a décidé d’utiliser la blockchain Polygon pour faciliter la même chose, ce qui est un développement haussier pour le projet.

De plus, comme l’a rapporté Netcost-Security mercredi, Polygon faisait partie du tout premier échange institutionnel DeFi mené par Singapour. JP Morgan, avec la DBS Bank et SBI Digital Assets Holdings, a participé au programme pilote pour explorer les applications DeFi potentielles sur les marchés institutionnels.

Ces instances présentent les cas d’utilisation en expansion rapide de Polygon et leurs applications dans le monde réel, ce qui est également une aubaine pour le prix MATIC.