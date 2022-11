Prédiction du prix du bitcoin : ces mesures en chaîne suggèrent que les traders sont sous l’eau | Cryptomonnaie

Bitcoin plane au-dessus du niveau de 20 000 $ suite à la récente annonce de la Fed-hike.

Les mesures en chaîne montrent que les traders sont déjà sous l’eau et peuvent encore avoir besoin de capituler.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 19 610 $.

Le prix du Bitcoin est à une décision décisive. Actuellement, la monnaie numérique peer-to-peer se situe au-dessus d’un niveau clé. Si les conditions du marché persistent, les haussiers pourraient être en mesure d’effectuer un autre rallye au début de la nouvelle année.

Le prix du Bitcoin montre des traders sous l’eau

Bitcoin trouve un support au-dessus du sommet du triangle précédent près du niveau de prix de 20 300 $. Le 2 novembre, les haussiers ont perdu le support de la moyenne mobile exponentielle à 8 jours suite à l’annonce de la hausse de la Fed. Bien que rien ne soit certain, la capacité de BTC à se maintenir au-dessus de la zone de congestion précédente est un signal optimiste indiquant que BTC pourrait être en mesure d’esquiver les effets dépréciateurs de l’inflation sur l’économie.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 20 305 $. L’indice de force relative (RSI) montre une divergence baissière entre les deux derniers sommets, ce qui a probablement incité les baissiers à assouplir leur pouvoir après l’annonce de la politique monétaire de la Fed. Pourtant, il est très rare que le RSI dépasse le premier signal de divergence baissière. Si les haussiers peuvent se stabiliser dans cette zone, un défi des sommets d’octobre de dernière minute à 21 000 $ aura de bonnes chances de se produire.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le ratio long contre court de Coinglass renforce l’idée que les baissiers pourraient bientôt être confrontés à un défi, car la dernière semaine d’octobre montre que la plupart des commerçants de détail se positionnent à découvert sur le marché. Près de six traders sur dix étaient positionnés à découvert le 24 octobre, lorsque BTC s’échangeait entre 19 602 et 19 157, et le 31 octobre, lorsque BTC s’échangeait entre 20 845 $ et 20 237 $. Les teneurs de marché peuvent utiliser ces preuves pour défier les traders sous l’eau en déplaçant le marché plus haut pour forger un événement de liquidation. Les objectifs à court terme se situent à 20 500 $, tandis qu’un niveau de 24 300 $ peut être une zone cible du Santa Rally.

Ratio long vs court de Coinglass

L’invalidation de la thèse haussière est possible si les baissiers dépassent le niveau de 21 500 $. La violation pourrait entraîner une nouvelle baisse vers des niveaux de liquidité proches de 18 700 $. Une telle décision créerait une baisse de 7% par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security