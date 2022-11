Prédiction des prix Tether : l’USDT évitera-t-il un effondrement des prix de Luna ? Voici trois nouveaux altcoins | Cryptomonnaie

Tether est le plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière. Malheureusement, il montre des signes de perte de valeur en dollars en raison de l’effondrement de la plate-forme de prêt Celsius Network et du stablecoin UST de Terra.

Même si le prix de l’USDT s’est stabilisé après l’effondrement, le CTO (Chief Technology Officer) a continué à dire aux détenteurs de pièces que la monnaie soutenait toujours les rachats.

Tether vise à faire correspondre USDT à USD à un taux de 1:1. Il est tombé à un creux d’environ 0,9485 $ le 12 mai 2022, lorsque l’UST s’est écrasé. Malheureusement, il n’est revenu à sa parité exacte avec le dollar que le 20 juillet. Même avec l’oscillation occasionnelle, il y est resté depuis.

Cet article mettra en lumière les événements récents entourant l’USDT et son crash. Nous examinerons également de nouvelles pièces comme D2T, IMPT et RIA comme alternative à Tether. Bonne lecture !

L’effondrement de l’UST ravive les préoccupations collatérales de Tether

TerraUSD (UST) et Tether (USDT) sont des pièces stables (pièces cryptomonnaies indexées en valeur sur une autre devise comme le dollar américain). Ils offrent aux investisseurs un moyen de détenir des fonds dans un format numérique sans s’exposer à la volatilité des actifs cryptomonnaies comme Ethereum ou Bitcoin.

Le 19 octobre 2022, la capitalisation boursière de Tether est tombée à 68,5 milliards de dollars, l’USDC se tenant à 44,6 milliards de dollars, tandis que la valeur de l’UST est désormais de 336 millions de dollars.

La principale différence entre l’UST et l’USDT est que, bien que ce dernier soit garanti, le premier est un stablecoin algorithmique. La fonction d’échange en chaîne UST vise à échanger UST contre LUNA si sa valeur tombe en dessous de 1 $ et à échanger LUNA contre UST si le prix du stablecoin dépasse 1 $.

Cet échange aidera à brûler un peu de LUNA et à réduire la circulation pour soutenir le prix. Depuis le 12 mai, le prix de l’USDT a commencé à se stabiliser, contrairement à l’UST qui ne cesse de baisser.

Prédiction du prix de l’attache

Selon un analyste, « la chute de la valeur de Tether sur l’échange FTX à un minimum de 0,945 $ est un signe clair de chaos et d’irrationalité maximale sur le marché ». La chute du prix de l’USDT par rapport à la référence de 1 $ résulte de liquidations et de tensions extrêmes sur le marché.

Les remises Tether de jeudi la semaine dernière ont créé des opportunités intéressantes pour les fonds ayant accès aux rachats Tether, ce qui a entraîné une baisse de la capitalisation boursière de Tether.

Depuis lors, l’USDT est revenu à son ancrage à 1 $. Enfin, Lunde a donné son avis sur l’effondrement hypothétique de l’USDT. Il a dit que même si ce n’est pas un événement probable, il est préférable d’être prudent lorsque vous entrez dans le train en marche USDT FUD (peur, incertitude et doute).

Si Tether s’effondre, cela déstabilisera grandement le marché des produits dérivés. Comme le prix en USD du BTC, le prix BTC/USDT augmentera à mesure que la valeur de la garantie diminuera. Comme indiqué précédemment, cette déstabilisation pourrait conduire à un chaos complet sur le marché.

Prédiction de prix Tether (USDT) 2022-2025

Le problème majeur de Tether est qu’il s’agit d’un stablecoin. On s’attend toujours à ce qu’il reste autour de 1 $. Donc, peu importe jusqu’où nous irons pour prédire l’avenir de Tether. Que ce soit pour une prédiction de prix Tether 2025 ou une prédiction de prix Tether 2023, du moins en théorie, le prix devrait rester à 1 $.

Le 19 octobre 2022, WalletInvestor, un site Web de prédictions basé sur un algorithme, a donné sa prédiction de prix USDT, qui a vu le stablecoin rester complètement indexé sur le dollar américain pendant les cinq prochaines années. Cependant, sa prédiction du prix des pièces Tether varie légèrement dans le taux, allant de 0,999 $ à 1,001 $.

DigitalCoinPrice a prédit qu’en 2022, le prix de Tether atteindrait 1,01 $ en novembre et y resterait. Mais, malheureusement, ils n’ont donné aucune prédiction pour le long terme de la pièce.

Meilleurs nouveaux altcoins : Alternatives à Tether (USDT)

Vous pouvez envisager d’investir dans trois nouveaux altcoins puisque les stablecoins comme Tether perdent la tendance.

Échange Dash 2

D2T est actuellement le meilleur altcoin avec analyse en chaîne. Il n’a pas seulement une prévente réussie, mais utilise un large éventail de données et d’analyses pour aider les commerçants et les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à maximiser les profits.

Dash 2 Trade aura neuf phases de prévente, avec 700 millions de jetons à vendre. Actuellement, la première phase est terminée avec un jeton au prix de 0,0476 $. Les jetons qui seront vendus lors de la phase 9 coûteront 0,0662 $ chacun.

Cet écosystème crypto est alimenté par le jeton D2T, une pièce ERC-20. Le jeton accorde à ses détenteurs l’accès à différentes parties de l’écosystème, le tableau de bord ayant trois niveaux (gratuit, débutant, premium) avec des fonctionnalités uniques.

IMPT

Cet actif crypto a lancé sa prévente récemment (octobre) et est prêt à rester au sommet pour le reste de l’année et au-delà. Cependant, contrairement à d’autres nouvelles crypto-monnaies, IMPT n’a pas de mal à prouver son existence mais est plutôt une solution à la crise climatique.

Il ne fait aucun doute que cet altcoin est venu pour rester, compte tenu de son succès précoce en prévente et de ses cas d’utilisation réels. Le nombre de jetons vendus la semaine dernière en est une preuve suffisante.

Ce projet de cryptomonnaie permet aux utilisateurs de gagner des jetons IMPT chaque fois qu’ils achètent. Les jetons sont ensuite convertis en crédits carbone et peuvent être utilisés pour financer des projets durables qui agissent contre les empreintes carbone.

De plus, vous pouvez acheter et vendre des crédits carbone. Par conséquent, les jetons IMPT sont très précieux. Plus encore, vous pouvez décider de les retourner en échange d’un NFT unique.

RIA

Calvaria est un altcoin qui vise à accélérer l’adoption massive de la cryptomonnaie grâce à un jeu de cartes de combat à gagner. La mission du projet est de créer le premier ambassadeur efficace entre la crypto et le « monde réel ».

Ce développement sera réalisé en créant un jeu accessible et amusant disponible sur les magasins d’applications mobiles et les PC. De plus, ce jeu pourra rivaliser sur le marché des jeux Web.2. Les jeux seront disponibles en deux versions. Le premier sera gratuit et facilement accessible sur les app stores.

L’autre version sera play-to-earn, qui contiendra toutes les fonctions de la blockchain, nous permettant de rendre le jeu accessible sans les barrières contraignantes aux entrées qui effraient les utilisateurs non-crypto.

Derniers mots

Lors de la recherche des prédictions de Tether, le marché de la cryptomonnaie doit être extrêmement volatil et des événements inattendus comme le crash de Terra sont difficiles à prévoir avec précision. Par conséquent, certaines prédictions de prévisionnistes et d’analystes basés sur des algorithmes pourraient être erronées.

Donc, avant d’investir dans une crypto-monnaie, faites vos recherches. Découvrez les dernières tendances du marché, y compris l’analyse fondamentale et technique. Notez que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.

Pour de meilleurs résultats, vous pouvez investir dans des altcoins comme Dash 2 Trade, IMPT et RIA, car les stablecoins comme Tether sont en train de planter. En tout, investissez un montant que vous pouvez vous permettre de perdre.

