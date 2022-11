Chiliz enregistre des gains à deux chiffres alors que les fans de football attendent la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Cryptomonnaie

Chiliz (CHZ) a enregistré des gains à deux chiffres sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires dans la frénésie du football en cours.

Les sports et les jetons de fans mènent une nouvelle vague de retournements sur le marché de la cryptomonnaie malgré un déclin général du marché.

Les analystes identifient le niveau de 0,26 $ comme la prochaine grande résistance pour le prix du Chiliz, une fois que CHZ aura dépassé ce niveau, une course jusqu’à 0,38 $ est probable.

Le prix du Chiliz prend de l’ampleur à l’approche de la Coupe du Monde de Football de la FIFA 2022. CHZ a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la semaine dernière, aux côtés d’autres altcoins et pièces meme. La Coupe du Monde de Football de la FIFA 2022 commence le 20 novembre, jusque-là l’anticipation des fans envoie des jetons de fan et le prix de Chiliz plus élevé.

Le prix du Chiliz grimpe à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Alors que les fans de football se préparent pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la popularité des jetons de fan augmente. Chiliz a généré des gains de 19,7 % pour les commerçants au cours de la semaine dernière. Les fans de football du monde entier font la queue pour échanger des jetons de fans de divers clubs de football comme le Fan Token de l’Association argentine de football (ARG), le Levante UD Fan Token (LEV) et le Portugal National Team Fan Token (POR).

Le prix du Chiliz a grimpé de 41 % au cours des deux dernières semaines et de près de 20 % la semaine dernière. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 devrait commencer le 20 novembre. Les sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA sont Visa et Crypto.com. Les deux entités se sont associées pour proposer des NFT d’art numérique dans le cadre des Visa Masters of Movement, une expérience interactive sur un terrain de football à LED pour les fans du Qatar.

L’événement de football attire des fans du monde entier et son immersion dans les arts numériques et les crypto-monnaies a suscité un sentiment haussier parmi les détenteurs de jetons de fan club. Les cinq meilleurs jetons de club de football sont les suivants :

Jeton de fan de l’Association argentine de football (ARG), jeton de fan de Levante UD (LEV), jeton de fan de l’équipe nationale du Portugal (POR), jeton de fan de l’Atlas FC (ATLAS) et jeton de fan de la Coupe Davis (DAVIS). Chacun de ces cinq jetons a offert plus de 20% de gains aux détenteurs au cours de la semaine dernière.

Les analystes pensent que Chiliz pourrait mener un rallye cryptomonnaie, objectif de 0,38 $

Ustatrader, analyste crypto et trader a évalué la tendance des prix Chiliz (CHZ) et a noté que le niveau de 0,26 $ présente une sérieuse résistance d’une ligne de tendance majeure. S’il réussit à franchir ce niveau de résistance clé, le prix CHZ regardera ensuite l’objectif de niveau de 0,38 $ dans sa tendance haussière.

Tableau des prix CHZUSDT

Une baisse sous la résistance à 0,26 $ pourrait invalider la thèse haussière et le prix du CHZ pourrait plonger au niveau de 0,19 $.