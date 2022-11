Powell n’a pas fait peur à la crypto | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin se négocie à près de 20 300 $, soit seulement 0,5 % en dessous des niveaux d’il y a un jour, bien que la plage de fluctuations pendant cette période ait été assez importante. La réaction initiale au commentaire officiel de la Fed a envoyé le BTC à 20,8 000 $, mais la conférence de presse qui a suivi a doublé la pression sur le taux de change, le forçant à toucher 20 000 $.

Le marché de la cryptomonnaie a montré beaucoup plus de résilience aux détresses boursières, ajoutant 0,13% du jour au lendemain à 1,01 billion de dollars. Une certaine pression sur Bitcoin et Ether, fermement liée au sentiment institutionnel, est contrebalancée par les altcoins qui explosent un par un.

En plus du Dogecoin qui a doublé de prix en un peu plus d’une semaine, les pièces de ralliement comprenaient Litecoin (+13% sur 24h) et Polygon (+15% jusqu’à présent aujourd’hui). Les investisseurs en crypto sont fatigués du marché baissier d’un an et semblent ouverts à de nouvelles idées pour une pompe. Cela pourrait signaler que le marché est suffisamment bon marché et reposé.

Contexte de l’actualité

Le taux de hachage de Bitcoin a atteint un nouveau sommet, probablement en raison de l’entrée de grands acteurs de l’énergie dans l’industrie, a suggéré Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments. Selon lui, la hausse du taux de hachage au milieu de la stagnation du BTC ne semble pas que les mineurs capitulent. Selon Glassnode, la capacité de traitement du réseau de la première crypto-monnaie était de 272,4 EH/s au 1er novembre (lissée par la moyenne mobile sur 7 jours).

Les pièces stables sont de plus en plus utilisées comme garantie dans les services DeFi. C’est selon un rapport de CoinMarketCap et TokenInsight. Parmi les écosystèmes DeFi, Ethereum continue de dominer par une large marge.

Le service de transfert d’argent MoneyGram s’est associé à Exchange Coinme pour lancer des options de trading et de stockage pour Bitcoin, Ethereum et Litecoin dans son application mobile pour les utilisateurs américains.

UnionBank, la plus grande banque des Philippines, a annoncé le lancement pilote des services de trading et de stockage Bitcoin et Ethereum. L’initiative est mise en œuvre en partenariat avec le dépositaire suisse Metaco.