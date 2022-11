Le prix EOS récupère de la force, envisage une hausse de 25% | Cryptomonnaie

Le prix EOS a ramené l’obstacle de 1,11 $ à un niveau de support, laissant entrevoir des perspectives haussières.

L’altcoin pourrait retester un obstacle critique à 1,46 $ si les perspectives du marché restent neutres à haussières.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,992 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix EOS a montré une force considérable au cours des trois dernières semaines, ce qui a conduit à une reprise au-dessus d’un obstacle important. À la suite de ce développement, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’altcoin déclenche un jeu de réversion moyen.

Le prix EOS prend le contrôle

Le prix EOS a créé une fourchette allant de 1,11 $ à 1,81 $ entre le 10 et le 12 mai. Depuis lors, l’altcoin a dévié en dessous de la fourchette basse et de la fourchette haute et se situe actuellement au-dessus de 1,11 $, laissant présager une montée rapide,

Le niveau de résistance de 1,24 $ doit être surmonté pour que les traders s’étendent plus haut. Un retournement réussi pourrait être un signal d’achat pour les investisseurs, prévoyant de capitaliser sur le mouvement de 18 % à 1,46 $. Bien que ces perspectives soient un jeu à court terme, un scénario très haussier inclurait le prix EOS retestant la fourchette haute à 1,81 $.

L’indicateur de momentum de l’indice de force relative (RSI) qui se situe au-dessus de 50 ajoute encore du poids à cette hausse du prix EOS. Cette perspective suggère qu’il y a plus de place pour que l’altcoin se dirige vers le nord avant que les investisseurs ne commencent à vendre et à ralentir la tendance haussière.

Graphique EOS/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix EOS ne parvient pas à rester au-dessus de 1,10 $, ce sera un signal clair qu’il y a un manque de pression d’achat. Un mouvement qui produit un plus bas inférieur à 0,992 $ invalidera cependant la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir le prix EOS revoir le niveau de support de 0,90 $, où les acheteurs peuvent récupérer leur force et donner une autre chance à la tendance haussière.