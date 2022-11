Prix ​​MATIC : La vente des NFT Polygon sur l’Instagram de Meta déclenchera-t-elle un rallye ? | Cryptomonnaie

Les NFT et les collections numériques alimentées par Polygon seront bientôt frappées, présentées et vendues sur Instagram de Meta.

Meta, anciennement Facebook, a révélé son intention de tester de nouvelles fonctionnalités avec un petit groupe de créateurs aux États-Unis et de s’étendre bientôt à d’autres pays.

Le prix MATIC a rapporté aux détenteurs des gains de 10% et l’altcoin pourrait bientôt assister à un rallye massif vers l’objectif de 1,25 $.

Meta a annoncé que les utilisateurs d’Instagram pourront bientôt acheter et vendre des NFT alimentés par Polygon sur la plate-forme de médias sociaux. Le géant a dévoilé son intention de tester de nouvelles fonctionnalités avec un petit groupe de créateurs aux États-Unis.

Meta commence à tester la vente NFT alimentée par Polygon sur Instagram

Meta, le géant de la technologie propriétaire d’Instagram, a révélé son intention de créer, de présenter et de vendre des collections numériques et des NFT alimentés par Polygon. Cela devrait donner aux créateurs une nouvelle façon d’interagir avec leurs communautés de fans et de les monétiser.

Meta a annoncé que ces nouvelles fonctionnalités de l’application de partage de photos seront testées avec un petit groupe de créateurs aux États-Unis. L’objectif est de s’étendre bientôt à davantage d’utilisateurs et de pays. Le plan d’Instagram est d’intégrer une boîte à outils complète de bout en bout qui peut être utilisée pour l’ensemble du processus, de la création à la présentation et à la vente de NFT sur et hors des plateformes de médias sociaux populaires.

Le géant des médias sociaux, anciennement connu sous le nom de Facebook, a commencé les tests en mai 2022 et fin septembre, l’offre a été déployée dans 100 pays. Cela a permis à tout le monde sur Facebook et Instagram aux États-Unis de connecter leurs portefeuilles et de partager leurs objets de collection numériques. Il permet aux utilisateurs de marquer automatiquement les créateurs et les collectionneurs sans payer de frais de réseau.

Étant donné que les NFT sont considérés comme des lieux permettant aux artistes de capturer la valeur économique de leur travail, ils transforment le capital social en récompense financière. Les fans ont la possibilité de soutenir les créateurs en organisant leur travail et en créant des collections d’art numériques.

L’adoption par Meta des NFT Polygon déclenchera-t-elle une hausse des prix MATIC

MATIC a rapporté aux détenteurs 12% de gains du jour au lendemain, après l’annonce par Meta de la prise en charge de Polygon NFT sur Instagram. Au cours de la semaine dernière, le prix MATIC a augmenté le niveau de 0,88 $ et l’a transformé en support.

Depuis lors, le prix MATIC a dépassé le niveau de 0,95 $. L’altcoin a offert des gains massifs aux détenteurs depuis le 29 octobre. Phoenix Ashes, un commerçant de crypto et analyste, pense que le prix de MATIC a le potentiel d’atteindre l’objectif de niveau de 1,25 $ en novembre 2022. Les analystes sont optimistes sur MATIC et soutiennent que l’inversion de tendance haussière est là. rester.

Tableau des prix MATIC/USDT

Les analystes d’AMBCrypto affirment qu’une baisse au niveau de 0,88 $ invaliderait la thèse haussière et signalerait une prise de contrôle par les baissiers. Le prix MATIC pourrait chuter au niveau de 0,72 $ si les traders ne parviennent pas à maintenir l’élan.