Regardez cette crypto pour des gains massifs, le prix du Litecoin augmente de 51% après le découplage des altcoins | Cryptomonnaie

Litecoin s’est temporairement découplé de Bitcoin et du marché plus large de la cryptomonnaie.

Le nombre d’adresses avec 1 000 Litecoins ou plus a augmenté rapidement depuis la mi-juin et le prix LTC a augmenté de 51 %.

Les analystes pensent que le Litecoin devrait poursuivre son ascension alors que l’actif se négocie au-dessus du niveau de résistance clé à 60 $.

Moneygram, une société mondiale de paiements peer-to-peer, a annoncé que les utilisateurs de presque tous les États américains et du district de Columbia peuvent acheter, vendre et détenir du Litecoin et d’autres cryptos. Basé sur les données d’une plate-forme de crypto-intelligence, Litecoin s’est récemment découplé des altcoins et a affiché un rassemblement massif contre Bitcoin.

Litecoin découplé du marché plus large de la cryptomonnaie, a généré des gains de 51%

Santiment, une plate-forme de crypto-intelligence de premier plan, a noté que le prix du litecoin se redressait après un découplage temporaire du marché des crypto-monnaies. La crypto-monnaie peer-to-peer décentralisée a connu une augmentation du nombre d’adresses détenant 1 000 LTC ou plus.

Graphique des prix LTC / BTC et croissance de l’adresse Litecoin

Litecoin a ajouté 314 nouvelles adresses de requins et de baleines ; ces portefeuilles contiennent de gros volumes de LTC et contribuent à un pic d’activité en chaîne.

Depuis la mi-juin 2022, le prix du Litecoin par rapport au Bitcoin a augmenté de 51 %. La paire LTC/BTC a donc rapporté aux détenteurs plus de 50 % de gains sur le marché baissier en cours. Plusieurs facteurs clés ont contribué à la hausse des prix de Litecoin. MoneyGram, un leader mondial des paiements numériques, a annoncé le 1er novembre que les utilisateurs de presque tous les États américains et du district de Columbia peuvent acheter, vendre et détenir du Litecoin.

MoneyGram annonce le lancement d’un nouveau service permettant aux consommateurs d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies via l’application MoneyGram. Cette fonctionnalité donne aux clients de presque tous les États américains la possibilité d’échanger et de stocker des BTC, des ETH et des LTC. En savoir plus : https://t.co/13TzRJlSPc pic.twitter.com/FixCCJc0Jc – MoneyGram (@MoneyGram) 1 novembre 2022

L’annonce s’applique également aux crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. Le géant des paiements prend désormais en charge l’achat et la vente de ces crypto-monnaies via l’application mobile MoneyGram.

Les analystes sont optimistes sur Litecoin, LTC est inondé d’un volume d’échanges de 1,8 milliard de dollars

Les analystes ont évalué le graphique des prix LTC/USDT et ont présenté une perspective haussière. L’activité récente du prix du Litecoin a été notée après des mois de consolidation au niveau de 55 $. Le prix du litecoin a maintenant dépassé le niveau de résistance clé à 60 $, ce qui a agi comme un obstacle à une cassure à plusieurs reprises.

Fait intéressant, l’indice de force relative a considérablement augmenté, passant de 39 il y a quelques jours à 68, près de la zone de survente. Ce mouvement indique une forte dynamique positive et complète le rallye des prix. LTC pourrait poursuivre son ascension jusqu’à ce que le RSI atteigne 70 et franchisse le territoire de surachat.

Tableau des prix LTC/USDT

Khashayar Abbasi, analyste crypto, affirme que l’AM de 200 jours de Litecoin se situe directement au-dessus du prix actuel à 60,66 $. Il s’agit du niveau de résistance le plus important pour l’altcoin et, au-delà, il existe une possibilité d’un rallye substantiel vers 125 $.