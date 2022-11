Le prix de Solana peut atteindre 40 $ si les traders SOL récupèrent ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est au-dessus d’un niveau de support stable à 29,94 $ après une brève déviation en dessous.

Une résurgence de la pression d’achat à ce niveau pourrait entraîner une hausse de 22 % à 39,02 $.

L’invalidation de la thèse haussière se produira en dessous de 27,62 $ et pourrait conduire à un nouveau test de 25,76 $.

Le prix de Solana s’est redressé au-dessus d’un niveau de support crucial, indiquant une plus grande probabilité de mouvement à la hausse. Les investisseurs doivent attendre une poussée au-dessus d’un autre obstacle important, ce qui ouvrira la voie aux haussiers pour se déplacer plus haut.

Prix ​​Solana au point d’inflexion

Le prix de Solana a dévié en dessous de la fourchette de 29,94 $ à 39,02 $ le 19 octobre, mais s’est redressé après la réunion du FOMC du 2 novembre. Cette décision laisse entrevoir des perspectives haussières pour SOL, car la reprise suggère que SOL devrait augmenter.

Au-dessus se trouve le point de contrôle, c’est-à-dire le niveau de volume échangé plus élevé depuis le 2 avril à 32,48 $. Un retournement réussi de cet obstacle dans un plancher de support ouvrira la voie aux acheteurs pour propulser le prix de Solana aux seuils de 34,48 $ et 39,09 $.

Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 22% pour SOL et est probablement là où la hausse est plafonnée. Tout mouvement au-delà de ce niveau est difficile, mais un pic suffisant pourrait étendre ce rallye à 44,45 $.

Par conséquent, les investisseurs doivent attendre que le prix de Solana franchisse la barrière de 32,48 $ avant de bouger.

Graphique SOLUSDT 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, une ventilation de la fourchette basse à 29,94 $ signalera un manque de pression d’achat. Si cette tendance se poursuit et que SOL produit un chandelier quotidien en dessous de 27,62 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir le soi-disant « Ethereum-killer » tomber à la barrière de 25,76 $, où les traders SOL peuvent se regrouper et donner une autre chance aux perspectives optimistes.

