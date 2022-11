JP Morgan exécute le premier échange DeFi sur la blockchain publique | Cryptomonnaie

Le directeur des technologies financières de MAS a déclaré que le test réussi était « un grand pas vers la mise en place de réseaux financiers mondiaux plus efficaces et intégrés ».

La société bancaire multinationale JP Morgan a exécuté avec succès sa toute première transaction transfrontalière en utilisant la finance décentralisée (DeFi) sur une blockchain publique.

Le commerce a été facilité par le Project Guardian de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) le 2 novembre – qui a été créé dans le cadre d’un programme pilote pour « explorer les applications potentielles de la finance décentralisée (DeFi) sur les marchés de financement de gros ».

En d’autres termes, le projet pilote était une autre étape dans l’examen de la manière dont les institutions financières traditionnelles peuvent utiliser des actifs tokenisés et des protocoles DeFi pour effectuer des transactions financières, entre autres cas d’utilisation.

La plus grande banque de Singapour – DBS Bank, la société bancaire basée à Tokyo SBI Digital Asset Holdings et la plateforme de leadership commercial Oliver Wyman Forum ont également participé au programme pilote.

La transaction a été exécutée sur le réseau Ethereum Layer-2 Polygon, en utilisant une version modifiée du code de contrat intelligent du protocole AAVE.

MAS a déclaré qu’une « transaction interdevises en direct » avait été menée, impliquant des dépôts en dollars singapouriens et en yens japonais, ainsi qu’un exercice simulé d’achat et de vente d’obligations d’État symboliques.

Tyrone Lobban, responsable du lancement de la blockchain et des actifs numériques Onyx de l’unité commerciale Onyx de JP Morgan, a partagé la nouvelle sur Twitter le 2 novembre, notant que les dépôts SGD tokenisés étaient la première émission de dépôts tokenisés par une banque.

MONDE! JP Morgan a exécuté sa première transaction * LIVE * sur la blockchain publique en utilisant DeFi, Tokenized Deposits & Verifiable Credentials, une partie de @MAS_sg Project Guardian https://t.co/XI212SG4zg Beaucoup de 1ères mondiales ici, & puisque c’est public ⛓ voici un transparent sur ce que nous avons fait : —Ty Lobban (@TyLobban) 2 novembre 2022

Sopnendu Mohanty, directeur des technologies financières de MAS, a déclaré qu’il s’agissait d’un « grand pas » vers des réseaux financiers plus efficaces, et le dernier projet pilote a contribué à développer la stratégie d’actifs numériques du pays, commentant :

Les pilotes en direct dirigés par des participants de l’industrie démontrent qu’avec les garde-corps appropriés en place, les actifs numériques et la finance décentralisée ont le potentiel de transformer les marchés des capitaux.

Umar Farooq, PDG de « Onyx by JP Morgan » – une unité commerciale au sein de la société de gestion d’actifs qui se concentre sur la technologie blockchain – a déclaré à Bloomberg le 2 novembre que la transaction en chaîne de JP Morgan « était la première fois qu’une grande banque, peut-être n’importe quelle banque, avait des dépôts tokenisés sur une blockchain publique.

Protocole de prêt DeFi AAVE a également commenté le nouveau pilote, ajoutant que le commerce DeFi est une « étape importante » pour l’industrie car il « représente une étape massive vers le rapprochement des actifs financiers traditionnels vers DeFi ».

Project Guardian a été officiellement lancé pour la première fois en mai. 2022, qui est intervenue environ un mois après la conclusion d’un partenariat entre JP Morgan et DBS pour construire une nouvelle plateforme interbancaire blockchain pour compléter le travail des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

En relation: La tokenisation de sécurité pourrait être le prochain grand cas d’utilisation de la technologie blockchain

Cette étape intervient alors que bon nombre des plus grands acteurs financiers ont prédit de grandes choses à venir pour la tokenisation basée sur la blockchain des actifs du monde réel.

Le Boston Consulting Group a estimé que la taille totale des actifs illiquides symbolisés atteindrait 16,1 billions de dollars d’ici 2030 dans un rapport de septembre 2022.

Alors que Cynthia Wu, COO de la plate-forme de services d’actifs numériques Matrixport a récemment déclaré à Cointelegraph que « presque tout pourrait être symbolisé dans 5 à 10 ans » et que les jetons non fongibles (NFT) pourraient être l’instrument utilisé pour représenter les actifs hors chaîne comme les actes immobiliers, actions et obligations.