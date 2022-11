First Mover Asia: Arbitrum voit les transactions monter en flèche alors que les commerçants anticipent un éventuel largage d’air « ARBI » | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : l’éther et le dogecoin ont diminué suite à la dernière augmentation des taux de la Fed ; le bitcoin a chuté plus modérément.

Insights : les métriques en chaîne d’Arbitrum, y compris les transactions hebdomadaires, les utilisateurs actifs hebdomadaires et la valeur totale verrouillée, montent en flèche.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Les prix de la crypto chutent après la hausse des taux

De James Rubin

La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base largement attendus pour la quatrième fois consécutive.

Ether, Dogecoin et d’autres altcoins majeurs n’ont pas aimé le son et sont bien tombés dans le rouge mercredi après-midi.

Bitcoin a chuté plus modérément.

ETH, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait récemment quelques fractions au-dessus de 1 500 $, en baisse de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, mais juste autour de son perchoir de la semaine dernière. DOGE a récemment baissé d’environ 10%, renvoyant certains de ses récents gains spectaculaires. Le jeton mème populaire se négociait toujours au-dessus de 12 cents, près de son point le plus élevé en plus de six mois.

Pendant ce temps, BTC a continué de planer au-dessus de sa dernière ligne de support de 20 000 $, en baisse de 1,8 % par rapport à mardi, à la même heure, malgré l’intérêt croissant des investisseurs. L’analyste de CoinDesk, Glenn Williams, a noté mercredi que l’hiver crypto avait donné aux investisseurs haussiers l’occasion d’accumuler du bitcoin à un coût favorable. « Les grands investisseurs en cryptomonnaie continuent d’explorer cette opportunité », a écrit Williams, ajoutant: « La question de savoir si les gestionnaires d’actifs choisissent le bon prix pour aller longtemps se jouera au cours des 12 prochains mois, mais ils semblent être en avance sur la courbe. »

L’indice du marché CoinDesk a baissé d’environ 2,5 %.

Pendant ce temps, les principaux marchés boursiers ont plongé à la suite de l’annonce de la Fed, avec le Nasdaq à forte composante technologique en baisse de 3,3 % et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en baisse de 2,5 % et 1,5 %, respectivement. Les investisseurs restent préoccupés par la stratégie de la banque centrale pour lutter contre la hausse des prix et la perspective d’une récession sévère. L’or refuge a chuté de 0,7 %.

Dans une interview avec le programme First Mover de CoinDesk TV, Nischal Shetty, co-fondateur de l’échange cryptomonnaie indien WazirX, a déclaré qu’il « ne serait pas surpris si nous constatons une pression à la baisse sur les prix », bien qu’il soit optimiste quant à la récente ténacité du bitcoin. « Bitcoin semble tenir bon à 20 000 $; c’est un point important », a-t-il déclaré.

Connaissances

Arbitrum est plus qu’un battage médiatique, selon les données en chaîne

Par Shaurya Malwa

Les commerçants et les investisseurs en crypto voient de plus en plus l’écosystème Arbitrum comme un endroit probable pour capturer des rendements du type des multiples de plus de 100 fois parfois observés lors des cycles de marché haussiers précédents.

Le produit de mise à l’échelle basé sur Ethereum, qui permet aux commerçants d’effectuer des transactions sur le réseau blockchain pour moins de quelques centimes de frais et des temps de transaction de quelques secondes, fait partie d’une multitude de réseaux blockchain lancés l’année dernière – chacun promettant d’être plus rapide et moins cher que le précédent.

Les données en chaîne montrent qu’Arbitrum n’est pas tout à la mode. Depuis août, les transactions hebdomadaires sur Arbitrum ont grimpé en flèche de plus de 550 %, le réseau Arbitrum contrôlant désormais plus de 62 % des transactions hebdomadaires sur Ethereum.

La valeur totale verrouillée (TVL) sur Arbitrum a augmenté de plus de 400 millions de dollars au cours des derniers mois, selon les données de DeFiLlama, l’écosystème détenant désormais plus d’un milliard de dollars. L’outil de trading populaire GMX représente 43% de toute cette TVL.

Les utilisateurs actifs hebdomadaires sur Arbitrum ont également augmenté au cours des deux dernières semaines, ont déclaré les analystes de la société de recherche Delphi Digital dans un rapport cette semaine.

« Depuis le 10 octobre, les utilisateurs actifs hebdomadaires ont augmenté de 125% pour atteindre un nouveau record historique de 282 000, dépassant même les chiffres enregistrés lors de l’événement Arbitrum Odyssey », ont-ils déclaré, faisant référence à une initiative d’une semaine tenue en juillet destinée à aux utilisateurs d’explorer l’écosystème Arbitrum avec des jetons exclusifs non fongibles (NFT) en récompense.

Les analystes de Delphi ont ajouté qu’une grande partie de l’activité en cours provenait également « probablement de spéculateurs essayant de stimuler leur activité en chaîne dans l’espoir de recevoir un largage plus important ».

« Les utilisateurs pourraient également profiter des diverses opportunités d’agriculture de rendement offertes par les protocoles sur Arbitrum », ont-ils ajouté.

Les développeurs d’Arbitrum n’avaient annoncé aucun jeton, ni même prévu de jetons, mercredi. Mais les rumeurs et l’anticipation d’un développeur potentiel sont parfois tout ce dont vous avez besoin pour exciter les dégénérés dans le monde de la cryptomonnaie.

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE −9,9 % Devise Shiba Inu SHIB −9,1 % Devise Cosmos ATOME −6,3 % Plate-forme de contrat intelligente

Événements importants

20 h 00 HKT/SGT (12 h 00 UTC) Rapport sur la politique monétaire de la Banque d’Angleterre

22 h 00 m HKT/SGT (14 h 00 UTC) PMI ISM des services aux États-Unis (octobre)