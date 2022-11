Les détenteurs de Binance Coin réagissent alors que le PDG CZ discute de l’achat de banques | Cryptomonnaie

Le responsable de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que Binance voulait être le pont entre la crypto et le monde financier traditionnel.

La société d’échange de crypto envisage d’investir ou d’acquérir des banques.

Les transactions des investisseurs de Binance Coin et des baleines ont bondi de près de 1 800 % mercredi.

Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie et exploite également la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde. Cependant, la société ne compte pas s’arrêter là car le PDG de Binance indique l’intention de la société d’éventuellement acquérir des banques.

Binance dans les banques?

Selon le rapport de Bloomberg, le PDG de Binance, Chengpang Zhao (CZ), vise désormais à acquérir des banques. Dans une interview à la conférence Web Summit à Lisbonne, CZ a déclaré que la société avait l’intention d’être le pont entre la crypto-monnaie et le monde financier traditionnel.

CZ a déclaré que Binance pourrait soit envisager de faire un investissement minoritaire dans une banque, soit potentiellement même l’acquérir entièrement. Ce serait l’occasion pour l’entreprise de capitaliser également sur la hausse de la valeur marchande de la banque suite à un accord avec Binance. Il a par ailleurs ajouté,

« Ce que nous avons découvert, c’est que lorsque les banques travaillent avec nous, nous attirons tellement d’utilisateurs vers elles, de sorte que la valorisation de la banque augmente de façon exponentielle, comme pourquoi n’investissons-nous pas simplement dans elles aussi, afin que nous capturions une partie de la hausse des capitaux propres .”

Cependant, le responsable de Binance a également évoqué d’autres méthodes pour rapprocher les deux mondes financiers. CZ a déclaré que les personnes titulaires de licences locales et les fournisseurs de services de paiement sont également des partenaires potentiels que Binance recherche.

Bien qu’il n’ait mentionné aucune cible immédiate. Ce serait l’occasion pour Binance de booster sa base d’utilisateurs, qui semble être considérablement active en ce moment.

Binance Coin séduit ses investisseurs

Après une hausse des prix de 21 % au cours des deux dernières semaines, BNB a légèrement baissé, cherchant à tester le support immédiat à 299 $. Cependant, les investisseurs de Binance Coin et l’activité des baleines pourraient protéger l’altcoin d’une chute des prix.

Graphique BNBUSD sur 1 jour

Mercredi, les transactions en chaîne ont enregistré une augmentation de 1 798 % du volume, la valeur totale passant de 79 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars. Les transactions de baleines ont observé un bond similaire. Cependant, cela aurait pu être le mouvement de panique en réponse à la bougie rouge de BNB du 1er novembre.

Transactions de baleines Binance Coin et volume de transactions

Quoi qu’il en soit, cela établit la présence des investisseurs sur le marché, ce qui est crucial pour maintenir le prix de la crypto-monnaie. Si BNB poursuit sa hausse, soutenue par ses détenteurs, la pièce se rapprochera de sa résistance critique de 332 $, ce qui serait le premier signe de bénéfices en six mois (réf. Graphique BNBUSD 1 jour).