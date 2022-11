Le prix AAVE surmontera-t-il cette résistance suite au déploiement de la V3 sur le zkSync 2.0 ? | Cryptomonnaie

Le prix d’AAVE cherche à invalider une résistance de 15 mois.

La communauté Aave a voté massivement en faveur de l’extension de la portée de la V3 et de son déploiement sur zkSync 2.0.

Aave V3 sur ZkSync stimulera considérablement l’activité des utilisateurs et réduira les coûts.

En tant que plus grand protocole de prêt dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi), Aave détient une influence significative sur la base d’utilisateurs DeFi. Avec plus de 5,4 milliards de dollars bloqués sur toutes ses versions, l’expansion d’Aave sera très bénéfique pour sa croissance future. Le déploiement de la troisième version (V3) du protocole de liquidité sur ZkSync fonctionnera dans le même sens, impactant même potentiellement son prix de manière positive.

Aave vient à zkSync

zkSync 2.0 est une solution de couche 2 (L2) utilisant les cumuls ZK sur Ethereum. Cette chaîne L2 devrait être d’une valeur significative pour les développeurs car elle introduira des améliorations significatives dans l’espace L2. Les développeurs peuvent accéder à des fonctionnalités telles que la compatibilité EVM, la compatibilité Future Proof et Ethos. Cela leur permettra de bénéficier de frais de gaz bien inférieurs et de taux de transaction plus élevés.

Le déploiement d’Aave V3 vise également à exploiter ces fonctionnalités pour poursuivre sa mission multichaîne et étendre les expériences inter-chaînes.

Pour la même chose, la proposition suggérait un déploiement initial sur le testnet zkSynce 2.0 jusqu’à ce que la liquidité du protocole s’améliore, après quoi la V3 sera déployée sur le réseau principal. Cela devrait prendre un certain temps puisque le réseau principal zkSync est encore dans sa phase « bébé alpha », fonctionnant sur le testnet depuis février de cette année.

Aave résultat de la proposition

La proposition recevant plus de 99% d’approbation de la part de la communauté, elle entrera bientôt en vigueur et l’impact sur les prix qui en résultera pourrait rendre les détenteurs d’AAVE très heureux.

Où va l’AAVE ?

Se négociant actuellement à 84 $, le prix AAVE cherche à tester la ligne de tendance baissière de 15 mois. Formant un coin de tendance baissière, cette ligne pourrait être transformée en support si des facteurs haussiers externes persistent. Le signe haussier immédiat serait AAVE testant la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours comme support à 85,84 $.

Par la suite, si la reprise se poursuit, 115 $ est la prochaine résistance critique pour l’AAVE, après quoi les traders pourraient initier une réservation de bénéfices.

Graphique AAVE/USD sur 1 jour

Cependant, si la violation échoue et que le prix de l’AAVE baisse, 68,7 $ seront le support immédiat. Si cela est invalidé, les investisseurs peuvent s’attendre à un tirage à 47 $, qui est étiqueté comme le plus bas de 2 ans de l’altcoin.