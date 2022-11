Prédiction des prix d’Ethereum : la volatilité induite par les baleines vise à séparer les commerçants des investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a augmenté de 33 % au cours des derniers jours d’octobre.

Le plus grand afflux de jetons ETH vers les échanges depuis 2020 a été récemment signalé.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 1 150 $.

Le prix Ethereum est à un point charnière. Alors que l’action des prix est sans aucun doute haussière après le rallye de dernière minute d’octobre, certaines mesures en chaîne montrent que les baleines peuvent être satisfaites de leurs gains et chercher à réaliser des bénéfices. Des niveaux clés ont été définis pour déterminer le prochain mouvement possible.

Le prix Ethereum devrait devenir volatil

Le prix Ethereum est sur la liste de surveillance des commerçants de tous les jours, car le jeton de contrat intelligent décentralisé a récemment connu une immense volatilité. Au cours des derniers jours d’octobre, le prix des ETH a augmenté de 33 %. Les traders ont réalisé de solides chandeliers de type représailles qui affichent une légère augmentation de volume au milieu de la pente. L’indice de force relative (RSI) a atteint un creux en territoire favorable avant le rallye, et le prix a franchi à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. À ce stade, la tendance haussière semble réelle, les commerçants seraient justifiés de rejoindre la tendance pour atteindre des objectifs plus élevés à l’avenir.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 561 $. Alors que les techniques pointent vers le nord, les investisseurs doivent toujours être conscients de certains facteurs métriques en chaîne qui peuvent influencer le jeton de contrat intelligent décentralisé.

Par exemple, l’indicateur Mean Exchange Inflow de Glassnode montre le plus grand afflux de jetons Ethereum transférés vers tous les échanges depuis 2020. Sur la base de preuves historiques, un afflux de transactions se traduit généralement par une tendance à la hausse saine après des semaines de contrefaçons psychologiques et d’allers-retours sur les prix. . On pourrait soutenir que les baleines envoient des jetons aux échanges uniquement pour vider l’actif numérique, mais l’indicateur suggère que les baleines peuvent utiliser une pléthore de stratégies pour acheter et vendre à des prix idéaux tout en accumulant plus d’ETH à leur résultat net.

Indicateur du volume moyen de transfert vers les échanges de Glassnode

En raison de l’afflux récent de jetons intégrés aux échanges, les prix des ETH pourraient devenir très volatils dans les semaines à venir. Les commerçants voudront peut-être appliquer une gestion des risques plus saine pendant ces périodes, tandis que la communauté HODL voudra peut-être envisager de moins regarder les prix pour éviter toute influence psychologique sur leurs actifs numériques.

La santé de la tendance haussière est toujours intacte tant que les creux de 20% en dessous du prix actuel des ETH à 1 150 $ restent intacts. Si les baissiers produisent une bougie à travers ces creux, le prix Ethereum pourrait rediriger vers le sud pour cibler les creux de l’été à 880 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 40% par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique ETH USDT sur 3 jours

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security