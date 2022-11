L’action des prix Filecoin ne profite pas de la première semaine de novembre | Cryptomonnaie

L’action des prix Filecoin prend du recul après la violente évasion de la semaine dernière.

Le prix FIL a été autorisé à augmenter brièvement, bien que les traders aient toujours le dessus.

Attendez-vous à un retour au plus bas du 13 octobre si la Fed ne mentionne pas un ralentissement de son cycle de hausse mercredi.

Le prix du filecoin (FIL) a connu un bond de près de 7 % la semaine dernière en une seule journée de négociation, ce qui a attiré un afflux massif de commerçants essayant de faire partie du rallye. La déception a été grande le jour de lecture suivant lorsque tout le mouvement s’est simplement inversé, et actuellement FIL pointe vers plus de pression à la baisse. Le plan commercial de vente du rallye est toujours en jeu et ne semble pas se terminer bientôt à moins que la Fed ne propose un changement de jeu soudain au cours du dernier trimestre du match.

L’action des prix FIL s’appuie sur la Fed

L’action des prix du filecoin a été en retrait pour la deuxième journée consécutive après la cassure haussière de la semaine dernière, où les haussiers ont pu imprimer un gain de près de 7% en intrajournalier samedi. Malheureusement, les aspirations d’un rallye prolongé ont été interrompues le lendemain, car une réduction complète des gains s’est produite. Depuis lors, la moyenne mobile simple sur 55 jours a modéré l’action des prix et a agi comme un pouce écrasant une mouche contre la table avec 5,31 $ comme base.

L’action des prix FIL a déjà franchi le niveau mentionné de 3,31 $ ce matin et semble maintenant pendre au-dessus de l’abîme. L’avenir repose sur le libellé de la Fed ce soir. Si Powell s’abstient de mentionner le moment d’un ralentissement du resserrement monétaire, attendez-vous à voir une baisse plus basse qui effrayerait les traders avec un test à 4,72 $ dû.

Graphique journalier FIL/USD

Des mouvements à la hausse sont, bien sûr, toujours possibles et viendraient à la faveur de signaux plutôt positifs de la part de la Fed. Cela indiquerait que Powell mentionne que la banque centrale voit des ralentissements importants de l’inflation et de l’emploi, préfigurant un ralentissement de la demande. Ce serait exactement ce que la Fed visait et ce qu’elle voulait accomplir. Les marchés verraient cela comme le creux de cette tendance baissière atteint et verraient un rallye important d’abord vers 6 $ et ensuite vers 6,98 $, au plus haut du 7 juin.