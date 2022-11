Tron Prix Prediction: TRX se prépare pour un rebond à court terme | Cryptomonnaie

Le prix de Tron se rapproche d’une cassure haussière avec l’apparition d’un coin en baisse.

Un mouvement haussier de 3% est attendu du point de cassure de Tron.

Le support à 0,0620 $ doit être défendu à tout prix pour éviter que les baisses ne s’étendent à 0,0610 $.

Le prix de Tron essaie de trouver sa place après s’être retiré de la résistance rencontrée à 0,0650 $. Le jeton DAO (organisation autonome décentralisée) avait rebondi le 24 octobre à partir d’un support établi entre 0,0602 $ et 0,0610 $, parallèlement au rallye de soulagement du marché de la cryptomonnaie de la semaine dernière.

Les comptes nouvellement créés de Tron ont atteint 4,4 millions en octobre

Tron a publié mercredi le rapport mensuel du réseau, décrivant une croissance positive pour son jeton TRX. Les comptes nouvellement créés ont dépassé la barre des 4,4 millions, tandis que la TVL (Total Value Locked) de la plateforme a grimpé à 12,65 millions de dollars – le plus élevé de l’histoire DeFi (finance décentralisée) de Tron.

Parmi les autres développements clés, citons la cotation sur le top 10 des indices pondérés égaux de la crypto-monnaie Binance-CoinMarketCap et le lancement du staking TRX sur Binance US. Le réseau Tron a réalisé beaucoup de choses en octobre, ce qui pourrait augmenter le prix du TRX en novembre. Tous les regards sont rivés sur la capacité du jeton à défendre le support à 0,0620 $ avant la cassure haussière attendue.

Le prix de Tron est sur le point de basculer à la hausse

Le prix de Tron semble être à la fin de son retracement à partir de 0,0650 $. En regardant le graphique de huit heures, un coin en baisse pourrait confirmer un mouvement à la hausse de 3,01 %. Cette configuration se forme lorsque le prix se consolide entre deux lignes de résistance et de support en pente descendante et effilée. Le modèle indique un renversement de tendance possible (en cas de tendance baissière de longueur) ou une continuation de tendance (en cas de tendance haussière).

Un mouvement haussier important est attendu après la cassure du prix de Tron au-dessus de la ligne de tendance supérieure. Le coin descendant a un objectif de profit précis (3,01%) égal à la distance entre ses points les plus larges et extrapolé au-dessus du point de cassure du prix Tron.

Graphique journalier TRX/USD

Les traders doivent faire preuve de prudence, en gardant à l’esprit que le MACD (Moving Average Convergence Divergence) donne un signal de vente. Comme analysé ci-dessus, le fait de ne pas dépasser le modèle de biseau pourrait exercer une pression sur le support à 0,0620 $, ouvrant un mouvement vers le sud à 0,0610 $ et 0,0620 $ – si la poussée se concrétise.