L’action des prix du XRP est de mauvaise humeur avant la décision sur les taux de la Fed américaine | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple imprime actuellement des chiffres négatifs pour ses performances cette semaine.

L’action des prix XRP voit son humeur positive de la semaine dernière atténuée par de nombreuses offres d’emploi aux États-Unis.

Attendez-vous à voir un dollar plus cher peser sur les crypto-monnaies.

L’action des prix Ripple (XRP) voit un changement de sentiment après la semaine dernière assez positive, où l’action des prix a brièvement flirté avec une hausse au-dessus de 0,48 $. Le changement de sentiment est survenu alors que certains chiffres de l’emploi aux États-Unis indiquent une demande de main-d’œuvre toujours élevée, indiquant ainsi que le marché du travail ne se refroidit pas du tout. Cela force la main de la Fed à continuer à augmenter à son rythme actuel, et la banque centrale s’abstiendra de faire des projections pour l’instant sur le moment où elle commencera à ralentir sa politique de resserrement quantitatif, ce qui déclenchera un dollar plus fort à tous les niveaux. .

Prix ​​XRP en boucle répétitive

L’action des prix Ripple pourrait être sur une boucle infinie avec la même chanson se répétant pour 2022. Encore une fois, le même scénario que les mois précédents devrait se déclencher avec la force du dollar écrasant tout espoir d’un rallye plus long dans l’action des prix XRP. La raison de cette tendance est que le marché du travail ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui verra la Fed ajouter de nouvelles hausses de taux. Les chiffres de l’inflation de la semaine dernière et le nombre actuel d’offres d’emploi ouvertes sont les arguments en faveur de la poursuite du cycle de hausse des taux.

L’action des prix XRP a techniquement eu la chance de dépasser 0,48 $ la semaine dernière, mais a échoué et s’est négociée à la baisse depuis. La fausse cassure peut être considérée comme le niveau d’entrée idéal pour que les baissiers repoussent l’action des prix et pour que le prix XRP teste la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours autour de la déclaration de la Fed plus tard dans la soirée. Si la Fed augmente continuellement et n’apporte pas le message qu’elle est proche de son point final, attendez-vous à une chute brutale vers 0,43 $ avec un support à 0,4228 $.

Graphique journalier XRP/USD

Le SMA de 55 jours n’a pas encore vu de test de support, et cette journée de négociation serait idéale. Attendez-vous à environ 0,454 $ pour voir de violents combats entre les traders et les haussiers, car ce niveau correspond également au pivot mensuel. Donc, deux niveaux de support technique qui pourraient faire ou défaire la tendance et pourraient voir l’action des prix revenir à 0,48 $ assez rapidement avec une cassure au-dessus si Powell vient avec un message de support pour l’économie américaine.