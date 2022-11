Prix ​​​​XRP: les NFT arrivent sur XRP Ledger Mainnet, à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Le grand livre XRP a activé XLS-20 sur le réseau principal permettant la frappe de NFT, avec quelques exemples déjà nés.

Bien que la tokenisation ne soit pas nouvelle dans le XRP Ledger, l’arrivée des NFT et des projets Web3 sur le réseau principal est une étape clé du développement.

Les analystes ont fixé un objectif haussier de 0,66 $ pour le prix du XRP, car le jeton est témoin d’une augmentation de l’utilité.

XRP Ledger de la communauté prend désormais en charge les NFT sur son réseau principal. Ripple prévoit d’accélérer l’adoption massive de la tokenisation – la représentation des actifs du monde réel sur la blockchain. Les analystes ont une perspective haussière sur XRP à la lumière des développements sur XRPL.

XRP Ledger adopte les NFT, la frappe commence

Ripple Labs, les développeurs derrière les jetons XRP sont entrés dans le monde des objets de collection numériques. Les développeurs ont annoncé la création de NFT sur le réseau principal XRPL, une étape clé du développement.

Depuis le 2 novembre, la blockchain XRP prend en charge les objets de collection numériques, ou NFT, via XLS-20, un appel Ripple standard. La communauté a approuvé le déploiement de la nouvelle mise à jour technique par un vote, près d’un an après l’annonce du fonds NFT de 250 millions de dollars de Ripple. Le géant du paiement avait annoncé le fonds pour alimenter l’innovation sur la blockchain de Ripple.

David Schwartz, CTO de Ripple Labs, a déclaré dans une interview que l’objectif de Ripple est de permettre l’adoption massive de la tokenisation. La tokenisation est le concept de représentation de la propriété des actifs du monde réel à travers l’art numérique et les objets de collection. Grâce à cette initiative, Ripple offrira des coûts réduits, des vitesses élevées et une sécurité améliorée aux blockchains existantes.

Schwartz a déclaré que les projets seront basés sur des éléments tels que les crédits carbone et la propriété immobilière. Il existe plusieurs cas d’utilisation des NFT sur le réseau principal XRPL et Schwartz pense que tout ce qui peut être possédé et qui est unique peut être représenté sur la blockchain.

Grâce à l’effort collectif des #XRPL communauté et @RippleXDev ingénieurs, XLS-20 est maintenant activé sur le XRP Ledger Mainnet et quelques NFT ont déjà été créés. (1/4) — David « JoelKatz » Schwartz (@JoelKatz) 31 octobre 2022

Ripple a adopté les NFT à un moment où les créateurs numériques souhaitent recevoir des redevances. Cela a mis les créateurs à l’honneur.

Des marchés de premier plan, dont X2Y2, Magic Eden et LooksRare, ont rendu les redevances facultatives et ont posé un défi aux créateurs de NFT. L’adoption des NFT par le réseau principal XRPL ouvre donc une passerelle permettant aux créateurs de gagner des redevances grâce à leur art numérique. L’objectif de l’initiative de Ripple est de supprimer les obstacles aux redevances pour les artistes NFT.

Les analystes révèlent des perspectives haussières sur le XRP

Tony Montpeirous, analyste technique chez Netcost-Security a évalué la tendance des prix XRP et a prédit un rallye de l’altcoin. L’analyste estime que si le marché est véritablement haussier, une cassure au-dessus du récent plus bas à 0,49 $ pourrait être la cassure du triangle que les investisseurs attendaient.

Tableau des prix XRP/USDT

Un rallye vers la zone de congestion précédente à 0,66 $ serait un objectif idéal pour le prix XRP. Dans un tel scénario, le prix du XRP pourrait donc augmenter de 40 % dans le cycle actuel.

L’invalidation des perspectives haussières pourrait se produire si le swing bas à 0,42 $ est franchi par l’altcoin. Une telle décision entraînerait une baisse de 18 % par rapport au prix Ripple actuel.