L’échange de crypto Deribit arrête les retraits au milieu d’un piratage de portefeuille à chaud de 28 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le principal échange de dérivés de crypto-monnaie Deribit a interrompu les retraits après avoir subi un piratage de portefeuille à chaud de 28 millions de dollars.

L’échange Deribit a compromis son portefeuille chaud avant minuit UTC le 1er novembre, a rapporté la société sur Twitter.

L’échange a souligné que les fonds des clients sont en sécurité car les pertes sont couvertes par les réserves de Deribit, déclarant :

Les actifs client, les Fireblocks ou l’une des adresses de stockage à froid ne sont pas affectés. C’est la procédure de l’entreprise de garder 99% de nos fonds d’utilisateurs en chambre froide pour limiter l’impact de ce type d’événements.

Dans le cadre des contrôles de sécurité en cours, Deribit a dû interrompre les retraits, y compris les dépositaires Copper Clearloop et Cobo, jusqu’à ce que l’échange soit sûr à 100 % de la sécurité après le piratage. « Les dépôts déjà envoyés seront toujours traités, et après le nombre requis de confirmations, ils seront crédités sur les comptes », a ajouté la firme.

Selon les informations sur le chat Telegram de Deribit, le trading sur Deribit fonctionne comme d’habitude. « Grâce à notre politique de hotwallet, nous avons pu limiter la perte de fonds des utilisateurs », a noté une personne du support Deribit.

Le fonds d’assurance de Deribit ne sera pas affecté par le piratage, car l’échange en paiera également la perte. « Deribit reste dans une position financièrement saine et les opérations en cours ne seront pas affectées », note le communiqué.

Un porte-parole de Deribit a déclaré à Cointelegraph que la société avait pour objectif de reprendre les retraits dès que possible et vérifiait désormais « toutes les mesures de sécurité ». La plate-forme travaille également sur un examen complet des incidents en ce moment pour fournir plus de détails sur la vulnérabilité qui aurait pu causer le problème, a ajouté la personne.

Le piratage était la première fois que Deribit subissait une telle attaque et des pertes depuis le lancement de la société, a déclaré le représentant.

Fondée en 2016, Deribit est l’une des plus grandes bourses de dérivés cryptomonnaies au monde, permettant aux utilisateurs de négocier des contrats à terme et des options cryptomonnaies. Au moment de la rédaction de cet article, le volume quotidien des transactions de Deribit s’élève à 280 millions de dollars, selon les données de CoinGecko.

Au moment de la rédaction de cet article, certaines sections du site Web de Deribit semblent également ne pas fonctionner. Deribit Insights, le hub de données cryptomonnaies de l’entreprise, n’est pas disponible au moment de la rédaction, indiquant une « erreur critique sur ce site Web ». En attendant, le site Web de trading de Deribit est intact. Selon un représentant de Deribit, le problème du site Web et le piratage ne sont pas liés.