Breaking: Deribit perd 28 millions de dollars de crypto-monnaies à cause d’un piratage | Cryptomonnaie

Deribit, crypto-options et bourse à terme ont annoncé que le portefeuille chaud de la plateforme avait été compromis pour 28 millions de dollars le 1er novembre.

L’échange a assuré aux clients que les fonds sont en sécurité et que les pertes sont couvertes par les réserves de la société Deribit.

Deribit a interrompu les retraits vers les dépositaires tiers Copper Clearloop et Cobo, jusqu’à ce que tous les contrôles de sécurité soient terminés.

Deribit, une bourse à terme de crypto, a perdu 28 millions de dollars de crypto-monnaies, lors d’un récent piratage sur sa plate-forme. L’échange a assuré aux utilisateurs que le fonds d’assurance ne serait pas affecté et que les pertes seraient couvertes par les réserves de l’entreprise.

Deribit piraté pour 28 millions de dollars avant minuit le 1er novembre

L’échange Deribit a annoncé que le portefeuille chaud de la plateforme avait été piraté avant minuit le 1er novembre 2022. L’échange se concentre principalement sur le trading d’options. La perte de 28 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies a été confirmée.

Alors que la plateforme dispose d’un fonds d’assurance, Deribit a annoncé que tous les fonds des clients sont en sécurité et que les pertes subies à cause du piratage sont couvertes par les réserves de l’entreprise. L’échange a assuré aux utilisateurs que les mesures nécessaires étaient prises pour rembourser les parties concernées.

Deribit travaille sur les contrôles de sécurité et enquête sur l’incident, en attendant, il a interrompu les retraits vers des dépositaires tiers. La bourse annoncera l’achèvement du contrôle de sécurité et la reprise des retraits aux dépositaires Copper Clearloop, Cobo et autres.

Les actifs des clients et les adresses de stockage à froid de l’échange ne sont pas affectés par le piratage. La société a révélé qu’il s’agissait d’une procédure permettant de conserver 99 % des fonds des utilisateurs en chambre froide afin de limiter l’impact d’une faille de sécurité ou d’un piratage. Par conséquent, l’événement a été isolé et mis en quarantaine pour les portefeuilles chauds Bitcoin, Ethereum et USDC.

Les dépôts qui ont déjà été envoyés seront traités une fois que le nombre requis de confirmations aura été effectué. Le nombre de confirmations requises a été augmenté à la lumière du piratage, une fois terminé, les fonds seront crédités sur les comptes. Les utilisateurs sont priés de ne pas envoyer d’autres dépôts jusqu’à ce que les contrôles de sécurité soient terminés.

L’échange a été cité dans un tweet récent :

Nous effectuons des contrôles de sécurité continus et devons interrompre les retraits, y compris les dépositaires tiers Copper Clearloop et Cobo, jusqu’à ce que nous soyons convaincus que tout peut être rouvert en toute sécurité.

Le fait que l’échange ait assuré la sécurité des fonds des clients et couvert les pertes des réserves de l’entreprise plutôt que du fonds d’assurance est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.