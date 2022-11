Le marché de la cryptomonnaie est prêt à passer à l’étape suivante | Cryptomonnaie

Image du marché

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie a chuté d’environ 1% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 1,02 billion de dollars, Bitcoin perdant environ le même montant, se négociant à 20,4 k$. Il y a une attitude attentiste de la part des investisseurs avant la réunion de la Fed, où tous les yeux sont rivés sur les signaux d’actions futures.

Pendant ce temps, le BTCUSD reste au-dessus de sa moyenne sur 50 jours et de ses sommets locaux d’il y a un mois, créant des attentes selon lesquelles le marché se prépare à passer à l’étape supérieure après un certain répit. Les niveaux significatifs suivants se situent autour de 22,3 000 $ (sommets de septembre) et 24,3 000 $ (sommets de juillet-août et MM de 200 jours). Si les optimistes sont déçus, la baisse pourrait s’accélérer nettement en dessous de 19,5 000 $ (MM de 50 jours) et encore en dessous de 19 000 $ (la zone de support mondiale des cinq derniers mois).

Pour l’instant, nous penchons davantage vers le scénario haussier, en supposant que nous voyons des signes de ralentissement des hausses de taux de la Fed à partir de décembre.

Contexte de l’actualité

Selon Santiment, les adresses avec des soldes entre 100 et 10 000 BTC ont accumulé plus de 45 % de l’offre totale de crypto-monnaie. Les HODLers ne se débarrassent pas encore des pièces accumulées, mais ils ne recommencent pas non plus à acheter, de sorte que le taux de change BTC a stagné ces derniers mois.

Le chef de la SEC, Gary Gensler, a félicité la communauté des crypto-monnaies à l’occasion du 14e anniversaire du « livre blanc » de Bitcoin. Cela a suscité une réaction mitigée des utilisateurs. Beaucoup d’entre eux ont accusé Gensler de pêche à la traîne et d’hypocrisie qu’il ne pense pas au développement de l’industrie de la crypto-monnaie.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré avoir investi 500 millions de dollars dans Twitter pour corriger les failles entravant le développement du projet et l’introduction des paiements cryptomonnaies sur le réseau social. Selon lui, Twitter est mal monétisé et connaît de nombreux problèmes techniques, comme les bots. Cependant, malgré les lacunes, la plate-forme a une valeur énorme.