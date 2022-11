Cardano mord la poussière alors que le prix du Dogecoin dépasse 0,15 $ pour la première fois en six mois | Cryptomonnaie

Dogecoin a remplacé Cardano en tant que huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière après avoir déclenché un rallye massif.

Dogecoin a rapporté 126% de gains aux détenteurs au cours de la semaine dernière, les mesures en chaîne indiquent que la tendance à la hausse de DOGE pourrait bientôt se terminer.

Les analystes ont identifié la zone de liquidité Dogecoin entre 0,13 $ et 0,14 $, un recul est probable dans la pièce meme.

Le prix du Dogecoin a dépassé 0,15 $ pour la première fois depuis avril 2022 à la suite d’un rallye massif du DOGE. Cardano a perdu sa position de huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière au profit de Dogecoin. Les analystes affirment que le prix DOGE se situe dans la zone de liquidité – un carrefour clé pour le prix – et que l’actif pourrait bientôt connaître un renversement de tendance.

Lisez également: Le prix du XRP augmentera-t-il alors que Coinbase pèsera derrière Ripple dans la bataille contre la SEC?

Le prix Dogecoin dépasse le niveau clé pour la première fois en six mois

Dogecoin, la plus grande pièce de mème par capitalisation boursière, a récemment connu un rallye massif. Dogecoin a généré des gains de 126% pour les détenteurs au cours de la semaine dernière. L’évasion de la crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu a résulté de trois facteurs clés : l’acquisition de Twitter par Elon Musk (dogefather autoproclamé), l’activité des baleines et la publication de la feuille de route de Dogechain.

Dogechain est la solution de mise à l’échelle de couche 2 qui relie Dogecoin aux applications décentralisées de l’écosystème. Les partisans pensent que « Elon Effect », l’influence du PDG milliardaire sur le prix de Dogecoin grâce à son support à l’actif a poussé DOGE au niveau de 0,155 $.

Le prix du DOGE a atteint le niveau de 0,15 $ en avril 2022, mais a ensuite retombé et a eu du mal à se remettre d’une tendance à la baisse de plusieurs années. Cependant, la pièce de mème s’est récemment ralliée et se retrouve maintenant à nouveau au même niveau. Qu’il puisse ou non dépasser cette approche sera donc un facteur déterminant de son prochain mouvement.

Cardano mord la poussière avec le rassemblement massif de Dogecoin

Ethereum-killer Cardano, un altcoin de premier plan et auparavant la huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a glissé de sa position après le retour massif de DOGE.

Le prix du Dogecoin a doublé en deux jours, passant de 0,08 $ le 30 octobre à 0,15 $ le 1er novembre 2022. Le rallye historique a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de DOGE. Le prix de Cardano, en revanche, est resté largement inchangé au cours de la même période.

Les mesures en chaîne signalent la fin de la hausse des prix de Dogecoin

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Coinglass, 30,8 millions de dollars de pièces meme ont été liquidées au cours des dernières 24 heures. Ce nombre comprend Dogecoin, Shiba Inu et d’autres pièces de mème.

Le volume des échanges de Dogecoin sur 24 heures a grimpé de 45 % du jour au lendemain. Cela indique qu’il y a eu une augmentation des prises de bénéfices par les détenteurs alors que l’actif atteint la barre des 0,15 $ pour la première fois en six mois. Les données de Santiment révèlent que le nombre d’adresses actives contenant DOGE est beaucoup plus élevé maintenant qu’il ne l’était la dernière fois que la pièce meme a atteint 0,15 $. Il en va de même pour le volume des échanges et l’activité en chaîne de Dogecoin.

Adresses actives Dogecoin sur 24 heures

Alors que Dogecoin s’est classé parmi les cinq principales tendances sociales au cours des quatre à cinq derniers jours, DOGE a finalement perdu sa place de numéro un, ce qui est considéré comme un indicateur d’une baisse des prix à venir.

Delma Wilson, analyste crypto, affirme que Dogecoin se situe actuellement dans la zone de liquidité entre 0,134 $ et 0,142 $. Ce n’est donc pas l’occasion idéale de ramasser la pièce meme. Si le prix du Dogecoin chute en dessous du niveau de 0,134 $, l’analyste pense que cela pourrait signaler la fin de la tendance haussière de la pièce meme.

Tableau des prix DOGE/USDT

Brian, YouTuber et analyste crypto chez Business with Brian a fixé des objectifs haussiers de 0,172 $ et 0,184 $ pour DOGE. Si la thèse baissière est invalidée, l’analyste estime que le prix du Dogecoin a une marge de croissance. L’expert technique conserve ses perspectives haussières citant que la récente baisse du prix DOGE après avoir atteint 0,15 $, s’est accompagnée d’un faible volume d’échanges, suggérant une faiblesse parmi les traders.