La banque singapourienne DBS utilise DeFi pour négocier des devises et des titres d’État | Cryptomonnaie

DBS Bank, un important groupe de services financiers en Asie, applique la finance décentralisée (DeFi) pour un projet soutenu par la banque centrale de Singapour.

DBS a lancé un test de négociation de devises (FX) et de titres d’État en utilisant des pools de liquidité DeFi autorisés ou privés, a annoncé la société le 2 novembre.

Le développement fait partie de Project Guardian, un effort de collaboration intersectorielle lancé par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Réalisée sur une blockchain publique, la transaction comprenait l’achat et la vente de titres du gouvernement de Singapour (SGS) symbolisés, du dollar de Singapour (SGD), des obligations du gouvernement japonais et du yen japonais (JPY).

Le projet a montré que la négociation sur un protocole DeFi privé permet des opérations simultanées de négociation instantanée, de règlement, de compensation et de garde. L’initiative pourrait potentiellement transformer les processus de négociation existants en fournissant une meilleure liquidité sur plusieurs actifs et marchés financiers, a déclaré DBS.

Selon le responsable de la stratégie de DBS, Han Kwee Juan, les derniers développements de Project Guardian jettent les bases de la création de pools de liquidités institutionnelles mondiales permettant des transactions plus rapides, une plus grande transparence, des risques de règlement réduits et d’autres avantages. Han a noté que les contrats intelligents sont très prometteurs pour l’exécution et la vérification des transactions, déclarant :

Les contrats intelligents remodèleront la manière dont l’exécution peut être réalisée de manière hautement fiable, en particulier si elle a lieu dans un marché autorisé où tous les portefeuilles anonymes sont vérifiés par des ancres de confiance telles que les processus Know Your Customer.

Han a également souligné qu’un marché très liquide attire plus d’investisseurs et améliore l’efficacité en contournant les intermédiaires. « Actuellement, les devises et les titres d’État sont principalement négociés sur les marchés de gré à gré impliquant plusieurs intermédiaires, ce qui entraîne des frictions dans le processus de règlement », a-t-il ajouté.

DBS Bank a fait un pas massif dans l’industrie de la cryptomonnaie ces dernières années, en lançant un échange institutionnel de crypto-monnaie en décembre 2020. La société s’est également efforcée d’étendre sa plateforme de trading de crypto aux investisseurs de détail.

La dernière étape importante de Project Guardian est un autre exemple de la tendance croissante impliquant une combinaison de la technologie DeFi avec des outils financiers centralisés. Selon le responsable de la banque centrale suisse Thomas Moser, DeFi peut bien fonctionner avec les monnaies numériques de la banque centrale, se complétant en termes de stabilité et de liquidité.