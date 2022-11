Deux raisons pour lesquelles le prix Luna Classic de Terra pourrait bientôt grimper de 17% | Cryptomonnaie

Le prix de Luna Classic est à un point charnière et pourrait déclencher une hausse de 17 % à 0,000260 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la zone de demande de 0,000165 $ à 0,000234 $ joue un rôle essentiel pour faire monter LUNC.

Un chandelier de douze heures clôturé en dessous de 0,000160 $ ​​invalidera la thèse haussière.

Le prix de Luna Classic plane au-dessus d’une structure de support empilée qui pourrait induire une montée rapide. Cependant, une ventilation de ce niveau indiquera la présence d’traders et déclenchera une poursuite potentielle.

Le prix Luna Classic prêt à tirer plus haut

Le prix de Luna Classic s’est consolidé le 31 août et le 4 septembre avant de monter en flèche de 168 % en moins d’une semaine. Ce resserrement a créé des niveaux de vente et d’achat à 0,000221 $ et 0,000301 $, respectivement.

Étant donné que ces niveaux ont donné le ton à l’action des prix LUNC qui a suivi, il convient de noter que l’altcoin a dévié en dessous de la limite inférieure et tente de rester au-dessus. Si le prix de Luna Classic reste au-dessus de ce niveau, cela signalera que les acheteurs défendent ce niveau.

Si les conditions du marché sont bonnes, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Luna Classic rebondisse sur la zone de demande de 0,000165 $ à 0,000234 $ et déclenche un nouveau rallye qui reteste 0,000260 $. Ce mouvement constituerait un gain de 17% par rapport à la position actuelle. Alors qu’un sommet local pourrait se former ici, un pic de pression d’achat pourrait pousser LUNC à retester la limite supérieure à 0,000301 $.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Luna Classic ne parvient pas à maintenir son élan haussier au-dessus de 0,000221 $, cela indiquera un manque de détenteurs/acheteurs intéressés et pourrait entraîner l’altcoin profondément dans la zone de demande de 0,000165 $ à 0,000234 $.

Un chandelier de douze heures proche du niveau de support de 0,000160 $ ​​créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix Luna Classic. Dans ce cas, LUNC pourrait retester le 0,000137 $.

Voici comment les mouvements de Bitcoin pourraient affecter le prix de Luna Classic