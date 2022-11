La décision de la Fed peut-elle offrir une opportunité avant que le prix du Bitcoin ne remonte à 25 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est actuellement indécis quant à sa direction car il oscille autour d’une ligne de tendance inclinée.

Une panne suivie d’un nouveau test de 19 700 $ semble plausible en raison de la réunion du FOMC.

Si l’obstacle de 21 000 $ est renversé dans un plancher de support, les investisseurs peuvent envisager que BTC marque 22 106 $.

Le prix du Bitcoin a du mal à établir un biais directionnel car il s’emmêle avec un niveau de support. La volatilité semble s’être tarie et se maintient jusqu’à la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), prévue le 2 novembre à 06h00 GMT.

Le prix du Bitcoin et ses résultats pour le FOMC d’aujourd’hui

La réunion du FOMC a trois résultats possibles : la Fed décidera du taux d’intérêt et de sa position sur la même chose à l’avenir.

Le consensus général est une posture accommodante avec une hausse des taux d’intérêt inférieure à 75 points de base (bps). Cette décision sera haussière pour le marché et devrait propulser BTC plus haut.

Si la Fed s’accorde sur 75 points de base, cela pourrait induire de la volatilité à court terme, mais le mouvement latéral se poursuivra probablement.

Plus de 75 points de base seraient une perspective baissière et indiqueraient que la Fed est toujours belliciste et est sur la bonne voie pour maîtriser l’inflation. Ce scénario a plus de chances de faire baisser le BTC pour tester à nouveau les niveaux de support immédiats.

Probabilité de hausse des taux d’intérêt

Quelle que soit la décision de la Fed, les traders doivent se préparer à un pic de volatilité et observer de près certains niveaux de prix du Bitcoin.

BTC attend la volatilité

Le prix du bitcoin a produit des sommets plus élevés les 26 et 29 octobre, tandis que l’indice de force relative (RSI) a établi des sommets plus bas. Cette non-conformité, où l’indicateur de momentum suggère un ralentissement, conduit souvent à un renversement des prix.

Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin a chuté de 2,8 % et est actuellement aux prises avec la ligne de tendance inclinée reliant le sommet du swing du 23 octobre et le creux du swing du 28 octobre. Cette indécision sera probablement résolue avec un pic de volatilité lors de la réunion du FOMC.

En supposant une rupture de cette ligne de tendance, les traders doivent porter une attention particulière au niveau de support de 19 700 $ et à l’inefficacité en dessous, s’étendant jusqu’à 19 315 $. Les investisseurs qui cherchent à accumuler du BTC peuvent le faire à ces niveaux.

Si la Fed change sa position et devient accommodante, il y a de fortes chances que des acheteurs mis à l’écart interviennent, déclenchant une montée en puissance. Dans un tel cas, les détenteurs de BTC peuvent passer de 19 315 $ à l’inefficacité à la hausse s’étendant jusqu’à 22 106 $.

Ce mouvement expansif du prix du Bitcoin représenterait 14% de gains et c’est probablement là que les perspectives à court terme pour BTC sont plafonnées. Le grand crypto peut retester le niveau psychologique de 25 000 $ dans un cas très haussier.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, le scénario ci-dessus est basé sur l’hypothèse que la Fed adoptera une position accommodante. D’un autre côté, s’il y a une hausse de plus de 75 points de base, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC réduise l’inefficacité à la baisse s’étendant jusqu’à 19 315 $ et vise à balayer les creux du 18 juin à 17 593 $.

Une telle évolution invalidera sans aucun doute le scénario haussier à court terme, mais un balayage dudit niveau pourrait déclencher une reprise à court terme du prix du Bitcoin. Cependant, si les baissiers continuent leur frénésie de vente en dessous de 17 593 $, BTC pourrait revoir le prochain niveau de support stable à 15 550 $.