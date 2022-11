Les charges de dépréciation des avoirs Bitcoin de MicroStrategy diminuent au troisième trimestre alors que les prix d’ancrage de BTC s’établissent à 20 000 $ | Cryptomonnaie

MicroStrategy a publié ses résultats financiers du troisième trimestre, détenant un total de 130K BTC.

Depuis son premier achat de Bitcoin, la société, à ce jour, a accumulé des pertes s’élevant à 1,99 milliard de dollars.

Le prix du bitcoin continue d’évoluer de côté, testant une tendance à la baisse de sept mois.

MicroStrategy est connu pour être le plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse, avec environ 130 000 BTC dans son portefeuille. La société a fait l’objet de critiques et d’éloges de la part de l’industrie de la cryptomonnaie et de la finance suite au fanatisme de son fondateur Michael Saylor.

Cependant, l’état baissier du marché de la cryptomonnaie a laissé l’entreprise dans une dette importante qui continue de croître à chaque trimestre.

MicroStrategy au troisième trimestre

En publiant ses résultats financiers du troisième trimestre 2022, MicroStrategy a souligné une évolution intéressante de ses pertes concernant Bitcoin.

Les charges de dépréciation déclarées par la société pour le troisième trimestre n’étaient pas supérieures à 727 000 $. Ce chiffre représente une réduction significative par rapport au deuxième trimestre lorsque ces charges de dépréciation ont atteint 917,8 millions de dollars, marquant une baisse de 99,92 %.

Les charges de dépréciation sont essentiellement le coût qui montre une réduction de la valeur comptable d’un actif au bilan. La raison pour laquelle le troisième trimestre a noté des frais aussi bas est due à la consolidation du prix de Bitcoin.

La pièce maîtresse s’élevait à 19 960 $ début juillet et a clôturé à 19 425 $ le 30 septembre. C’est pourquoi les pertes n’ont pas augmenté malgré l’ajout par MicroStrategy de 301 BTC à ses avoirs le 30 juin.

Quoi qu’il en soit, les pertes totales constatées par la société au cours des 21 mois écoulés depuis son premier achat de BTC sont bien plus élevées. Avec un coût d’origine de 3,98 milliards de dollars, MicroStrategy subit actuellement des pertes d’une valeur de 1,99 milliard de dollars.

De plus, avec un mois de baisse au quatrième trimestre, MicroStrategy pourrait noter des charges de dépréciation minimales similaires au quatrième trimestre puisque le prix de BTC continue d’évoluer latéralement.

Bitcoin s’élève à 20 000 $

La pièce du roi se négocie actuellement à 20 512 $ après s’être remise du creux de 19 136 $ il y a une dizaine de jours. Depuis la mi-septembre, le prix de BTC a oscillé autour de 20 000 $ et continuera probablement de le faire.

Étant donné que la moyenne mobile simple à 100 jours (bleue) agit toujours comme résistance, le prix pourrait rester lié latéralement dans la fourchette inférieure à 20 000 $.

Cependant, si les signaux du marché plus larges deviennent haussiers, Bitcoin pourrait chercher à tester la ligne de support pour la prochaine résistance critique (bleue) à 22 613 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Même si les investisseurs et les commerçants ne sont peut-être pas en mesure de trouver des bénéfices ici, cela préparerait la pièce pour une augmentation jusqu’à la prochaine résistance critique à 24 600 $.