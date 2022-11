First Mover Asia: le chef de la politique APAC de Ripple voit un changement plein d’espoir dans la déclaration de crypto de Hong Kong | Cryptomonnaie

Mais Rahul Advani a déclaré à CoinDesk que l’industrie avait besoin de plus de détails sur les plans de la ville.

Prix: DOGE a de nouveau grimpé en flèche, UNI a bondi et le bitcoin et l’éther se sont échangés à plat un jour avant la dernière hausse de taux de la Fed, probablement de 75 points de base.

Insights: Le directeur des politiques de Ripple pour la région du pourtour de l’Asie-Pacifique a noté un changement dans la récente déclaration de politique de Hong Kong, mais a déclaré que l’industrie avait besoin de plus de détails.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk

DOGE continue de grimper ; Bitcoin se négocie à plat

De James Rubin

Le DOGE était de nouveau en liberté dans les échanges de mardi, tandis que le bitcoin et l’éther restaient plus étroitement liés.

La pièce meme populaire s’échangeait récemment à plus de 13 cents, un gain de plus de 12 % au cours des dernières 24 heures et son plus haut niveau depuis fin avril. DOGE monte en flèche depuis le milieu de la semaine dernière alors que l’entrepreneur milliardaire et passionné de dogecoin Elon Musk approchait de la clôture de son achat de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux Twitter.

BTC et ETH ont récemment changé de mains avec la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande en baisse d’un peu et l’éther dans le vert. Le bitcoin a tenu sa place en se blottissant au-dessus du seuil de 20 000 dollars qu’il avait supposé il y a plus d’une semaine au milieu de signes d’espoir que la banque centrale américaine réduira son régime actuel de fortes hausses de taux d’intérêt d’ici le début de l’année prochaine, sinon plus tôt. Le Federal Open Market Committee, qui définit la politique monétaire, annoncera probablement mercredi une quatrième augmentation consécutive de 75 points de base.

Pourtant, des indicateurs récents suggèrent que l’inflation diminuera bientôt de manière significative sans plonger l’économie dans une dure récession. Comme l’a écrit l’analyste de CoinDesk, Glenn Williams, les investisseurs qui espèrent un virage plus accommodant de la politique monétaire peuvent envisager avec optimisme une baisse en pourcentage de la croissance de la masse monétaire M2 par rapport à il y a un an. L’augmentation parabolique de la masse monétaire américaine en 2020 est largement à l’origine de l’environnement inflationniste actuel. La croissance réduite de l’offre pourrait être la preuve que les récentes mesures de la Réserve fédérale fonctionnent.

DOGE n’a pas été le seul altcoin à augmenter, car UNI a récemment augmenté de 3,3 %. Échange décentralisé (DEX) Le jeton natif d’Uniswap a augmenté de plus de 5,1 % à un moment donné et a grimpé de plus de 10 % au cours de la semaine dernière. Les gains ont suivi la clôture par Uniswap d’un cycle de financement de série B de 165 millions de dollars plus tôt en octobre.

Pendant ce temps, les marchés boursiers ont légèrement clôturé, le Nasdaq et le S&P 500, à forte composante technologique, chutant respectivement de 0,8 % et 0,4 %.

Notant une augmentation inattendue des offres d’emploi dans les dernières données américaines JOLT (Job Openings and Labour Turnover Survey), Edward Moya, analyste principal du marché chez le teneur de marché des changes Oanda, a écrit avec pessimisme que « l’élan s’appuyait sur les attentes que la Fed réduise ses resserrement du rythme en décembre, mais maintenant cet appel semble avoir été prématuré. Les taux pourraient devoir rester plus élevés plus longtemps si le marché du travail est toujours sain et que l’inflation finit par être plus rigide que les marchés ne le pensaient initialement.

Moya a ajouté: « Il semble que Wall Street doive attendre le Nouvel An pour que la Fed rétrograde, ce qui indique que Bitcoin pourrait être vulnérable pour terminer la semaine en baisse. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE +14,5% Devise Shiba Inu SHIB +4,0 % Devise Ethereum EPF +0,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA −4,3 % Divertissement avalanche AVAX −3,2 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA −2,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Que indique vraiment la déclaration de politique de Hong Kong ?

Par Sam Reynolds

Hong Kong est peut-être «prêt à s’engager» avec l’industrie des actifs numériques pour fournir aux investisseurs de détail un «degré approprié d’accès aux actifs virtuels», mais l’industrie a encore besoin de voir plus de détails sur ce que ce plan implique, déclare Rahul Advani de Ripple, directeur des politiques de l’entreprise pour l’APAC.

« Le ton a légèrement changé », a déclaré Advani à CoinDesk.

Auparavant, les autorités de Hong Kong avaient affirmé catégoriquement que l’investissement dans les actifs virtuels ne devait être que le domaine des investisseurs professionnels (accrédités). Sam Bankman-Fried a cité cela comme l’une des raisons, aux côtés des restrictions COVID-19, pour lesquelles FTX a déplacé son siège social de Hong Kong aux Bahamas l’année dernière.

« Mais je pense que la déclaration était très large », a poursuivi Advani. « Ce que nous attendons de voir ensuite, c’est une consultation de la [Securities and Futures Commission]qui contiendra plus de détails sur ce à quoi ressemble cette autorisation.

Advani pense que « le diable est dans les détails ». Il pourrait y avoir toutes sortes de clauses que le SFC pourrait introduire, comme des tests d’adéquation ou d’autres types de restrictions sur le montant que vous pouvez échanger et sur des lieux de négociation tels que ceux de Singapour.

À Singapour, le gouvernement n’est pas anti-crypto au détail, mais il a été « très clair que tous les investisseurs de détail ne devraient pas investir dans des actifs cryptomonnaies », a déclaré Advani, soulignant une récente consultation de l’Autorité monétaire de Singapour, qui plaide pour tests d’adéquation pour les investisseurs et restrictions sur les emprunts pour acheter des cryptos.

« Singapour veille à ce que des garanties soient en place », a-t-il déclaré. «Ils ont dit qu’ils n’interdiraient pas la participation des détaillants à la cryptomonnaie, car cela déplacerait le marché vers l’étranger. Et cela ne résout pas les risques.

Hong Kong vs Singapour ?

Alors que certains ont fait valoir que la couronne du hub de cryptomonnaie asiatique est un jeu à somme nulle, gagnant-gagnant. Advani n’est pas d’accord.

« Je ne pense pas que ce soit une question de Singapour contre Hong Kong. Je pense que le marché est suffisamment grand pour que Singapour et Hong Kong puissent coexister », a-t-il déclaré.

L’essor de la cryptomonnaie au détail à Hong Kong n’a pas de coût pour Singapour. Mais la question demeure, à quoi ressemblera cette hausse? Pour l’instant, tout le monde est en mode attentiste.

« C’est une déclaration positive que nous avons vue de la part du gouvernement de Hong Kong … Nous attendons de voir cette consultation. »

Événements importants

20 h 15 HKT/SGT (12 h 15 UTC) Changement de l’emploi ADP aux États-Unis (oct.)

2 h 00 HKT/SGT (18 h 00 UTC) Énoncé de politique monétaire de la Fed des États-Unis

6 h 00 HKT/SGT (22 h 00 UTC) Australie S&P Global Services PMI (oct.)