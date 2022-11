L’émetteur de Stablecoin Paxos reçoit une licence d’exploitation du régulateur de Singapour | Cryptomonnaie

Paxos est la dernière entreprise à avoir obtenu une licence à Singapour, lui permettant d’offrir des services de blockchain ou de crypto aux entreprises locales.

Paxos, émetteur du stablecoin USDP, peut offrir des produits et services cryptomonnaies à Singapour après avoir obtenu la licence en vertu de la loi nationale sur les services de paiement.

La société basée à New York a annoncé l’approbation tôt mercredi (heure de Singapour), affirmant dans un communiqué de presse que la licence lui permettrait d’offrir « des produits et services d’actifs numériques et de blockchain » aux entreprises dont le siège est dans le pays.

Cela inclut les services de tokenisation, de garde et de commerce, selon le communiqué. Paxos est peut-être mieux connu pour l’émission du dollar Paxos (USDP), qui bénéficie actuellement d’une capitalisation boursière d’environ 900 millions de dollars.

La loi sur les services de paiement, une loi adoptée en 2019, réglemente les systèmes et les fournisseurs de paiement dans le pays, permettant à l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) de mieux superviser ces entités, y compris certaines sociétés de cryptomonnaie.

Dans un communiqué, le PDG de Paxos Asia, Rich Teo, a déclaré que la société était l’une des premières sociétés de cryptomonnaie basées aux États-Unis à recevoir la licence.

« Depuis le début, nous nous sommes engagés à innover dans les cadres réglementaires », a-t-il déclaré. « Nous pensons que la blockchain et les actifs numériques révolutionneront la finance pour tout le monde dans le monde, mais le développement de cette technologie doit avoir une surveillance claire et des protections des consommateurs. Nous sommes ravis d’avoir MAS comme régulateur, et avec leur supervision, nous pourrons pour accélérer en toute sécurité l’adoption des actifs numériques par les consommateurs à l’échelle mondiale en partenariat avec les plus grandes entreprises du monde. »

Singapour a promis de sévir contre les acteurs malins, et certaines entreprises – comme Three Arrows Capital et Binance, aujourd’hui en faillite – ont quitté le pays. D’autres encore espèrent poursuivre leurs activités grâce à de nouvelles licences.

Crypto Exchange Coinbase, également une société basée aux États-Unis, a obtenu une licence de jeton de paiement numérique à Singapour le mois dernier, aux côtés de 17 autres sociétés.

La MAS, qui est également la banque centrale de Singapour, a proposé la semaine dernière de nouvelles règles sur les pièces stables, notamment la fixation d’exigences de réserve et de capital et une interdiction de prêt et d’autres activités. Ces propositions sont ouvertes aux commentaires du public jusqu’au mois prochain.