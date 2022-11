Prédiction de prix MATIC : L’expansion de Polygon à 288 millions d’Indiens empêchera-t-elle un ralentissement ? | Cryptomonnaie

Le prix MATIC s’est rapproché de la récupération de 1 $ ce mois-ci, mais n’a pas réussi à le récupérer.

Un prélèvement invalidera le signal haussier, minimisant les profits possibles pour les détenteurs de MATIC.

Polygon ciblera l’intégration de milliards d’Indiens en établissant une solide présence Web3 dans le pays.

Le prix MATIC a peint quelques gains au cours des trois dernières semaines ; cependant, l’actif affiche à nouveau des signaux baissiers sur le graphique. Le marché au sens large n’est pas très favorable non plus, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie ayant encore du mal à clôturer au-dessus de 1 billion de dollars. Quoi qu’il en soit, Polygon pousse son expansion, se concentrant désormais sur l’Inde.

Le prix MATIC se dirige vers une correction

Le prix de MATIC a explosé ce mois-ci après avoir baissé en août et septembre, mais beaucoup n’a pas changé. L’inclinaison a été suivie par des bougies rouges réduisant le prix de 6,86 %, tandis qu’à l’échelle macro, l’altcoin est resté coincé dans la consolidation. La résistance de 1 $ reste solide, le cours actuel de 0,87 $ se situant bien en dessous.

À partir de maintenant, le récit semble principalement baissier, car les indicateurs de prix suggèrent des corrections à venir. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) envisage un croisement baissier au cours des prochains jours alors que la ligne de signal (rouge) se déplace sur la ligne indicatrice (bleue). De plus, le SAR parabolique indique une tendance baissière active avec les points noirs de l’indicateur placés au-dessus des chandeliers.

Si les prix chutent à partir de maintenant, MATIC pourrait chuter pour tester 0,70 $ ou moins, mais devra maintenir sa présence au-dessus de la ligne de support de 0,62 $. Si ce support critique est rompu, une vente de panique pourrait s’ensuivre, mais si MATIC rebondit, la consolidation se poursuivra.

Cependant, si des indices haussiers nés de facteurs externes poussent le prix à la hausse, MATIC franchira principalement le niveau de résistance de six mois pour transformer 1 $ en support.

Graphique MATIC/USD sur 1 jour

Ces signaux haussiers externes pourraient provenir des tentatives d’expansion continues de Polygon.

Tarauds polygonaux Inde

Le réseau blockchain a annoncé son intention de minimiser la complexité et l’expérience utilisateur compliquée de web3 grâce au partenariat de Sequence et Onmeta.

Cela permettra aux utilisateurs indiens de jeux et d’applications créés avec Sequence d’effectuer des achats Web3 avec INR via UPI (Unified Payments Interface). Expliquant la même chose, l’annonce disait,

« Toutes les transactions sont libellées en fiat avec l’USDC et incluent des frais de transaction et d’essence bon marché. L’abstraction des frais est une amélioration supplémentaire de l’UX – les utilisateurs n’ont pas besoin de crypto dans leur portefeuille ou doivent détenir des jetons pour payer l’essence ou quitter le jeu web3 ou interface utilisateur de l’application pour effectuer n’importe quelle transaction. »

Étant donné que le taux de possession de crypto en Inde, à 29 %, est bien supérieur à la moyenne mondiale de 15 %, le pays recèle un grand potentiel pour les développeurs Web3. Et Polygon a l’intention d’y être le premier et le plus établi des réseaux.